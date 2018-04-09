【港股收評】午後升幅明顯收窄 惟內需股派對仍未完

港股今日高開高收，可是在午後升幅明顯收窄至不足400點。若今早在高位時不沽貨，最多只是少賺了一部份而非因為要追貨入市賠本為佳。這是「阿Q精神」，不否認，事實上目前市況前景未明，投資者實不宜太進取，股票最多佔總投資資產比例不多於7成應是較合適。

恆生指數收市報30229點，升384點；國企指數收市報12073點，升105點，成交額為1152.22億元。

今日表現最佳為手機設備股，其中舜宇光學(02382-HK)錄得近6%升幅，為表現最佳的藍籌股。當然並非是所有手機設備股均有理想表現，瑞聲科技(02018-HK)股價曾逆市下跌，反映出今日並非是所有同行業的股份上升。

同樣的情況在汽車股亦有出現，車王吉利汽車(00175-HK)升5.2%，不單止是今日升幅第二大的成份股，更是在一眾車股中表現最佳。可是同為車股的華晨中國(01114-HK)卻跑輸同業，跌2.9%。從車股及手機設備股兩個行業，已反映出目前要考投資者眼光，而非一湧而至。

教育股亦是今日表現較佳的股份，其中中教控股(00839-HK)升幅更逾一成。教育股肯定是內需股，在中美貿易戰爆發的陰霾，教育﹑醫藥及消費等內需行業可以被看高一線。

市旺日子，眾股皆升，不過仍然要關注股王騰訊控股(00700-HK)表現。今日股王成功企穩在410元，卻未知道後市升勢是否可以持續，所以投資者可以多觀察一段時間再作考慮。

至於今日逆市下跌的股份，在旺市中仍下跌者，暫時可以不考慮，當然小注博反彈便不是問題，最重要是懂得反彈獲利後即離場。

2018年4月9日下午4時58分

文﹕張偉倫

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