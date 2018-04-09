李克強會見聯合國秘書長：貿易戰損害世界人民共同利益

李克強總理4月8日會見聯合國秘書長古特雷斯時表示，“單邊主義貿易戰不僅損害雙邊利益，更損害世界人民的共同利益!”

據中國政府網消息，當天下午，李克強總理在北京釣魚台國賓館會見來華進行正式訪問的聯合國秘書長古特雷斯。李克強強調，作為世界最大的發展中國家，中國願意承擔與自身實力相符的國際責任，與國際社會一道共同支持貿易和投資自由化便利化，堅決反對貿易保護主義，推動經濟全球化向更加開放、包容、普惠、平衡、共赢的方向發展，為人類進步作出積極貢獻。

李克強表示：“當前世界經濟繼續保持複蘇勢頭，但基礎并不牢固，國際形勢不安定、不确定因素依然十分突出。在這種形勢下，尤其需要反對單邊主義和貿易保護主義，否則可能會嚴重影響世界貿易，導緻世界經濟複蘇進程艱難。”

李克強強調，中國堅定維護以聯合國憲章為基礎的國際關系基本準則，堅決支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，繼續建設性地參與聯合國各領域工作，積極推動落實聯合國2030年可持續發展議程，為促進世界和平與發展作出不懈努力。

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