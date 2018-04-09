敦南Q1合併營收26.86億元 為今年谷底 較上季衰退13%

敦南 (5305) 公布第一季累計合併營收 26.86 億元，較上一季衰退 13%，較去年同期成長 17%。敦南強調，第一季通常是公司一整年營收谷底。敦南 3 月自結合併營收 9.97 億元，較上月成長 33%，年增率 16%。敦南表示，公司 3 月份 4 大主要產品線年增率及月增率雙成長，其中貢獻 43% 的 IC 產品表現最佳，月增及年增率分別達 57% 及 41%。



敦南強調，第一季通常是公司一整年營收谷底，其中，敦南 IC 產品第一季營收累計 10.8 億元，較上一季下滑近 24%，較去年同期則成長 37%，但年增幅度居 4 大產品之冠。



另外，敦南表示，貢獻 3 月營收 46% 的分離式元件，月增及年增率分別為 21% 及 1%；累計第一季營收達 12.85 億元，較上一季下滑 5%，年增率達 7%。



敦南進一步說明，分離式元件中的蕭特基產品第一季在晶圓備貨較為充足情況下較去年同期成長超過 4 成，應用在家電及高端手機的 SJ MOSFET 產品也在今年第一季開始出貨並較去年同期倍數成長。



而面對晶圓缺貨問題，敦南表示，目前都仍在努力解決中。系統模組及六吋晶圓產品在 3 月營收則分別貢獻 8% 及 3%，較上個月分別成長 10% 及 14%。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』