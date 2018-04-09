佳世達首季營收季減3.9% 今年新事業占比拚15%

佳世達 (2352-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收 131.48 億元，月增 28.6%，年增 13.6%，累計第 1 季合併營收 356.53 億元，季減 3.9%，年增 12.5%；董事長陳其宏積極透過併購或策略結盟轉型，看好今年營運將持續成長，新事業包括智能解決方案、醫療等營收占比目標上看 15%，併購也將持續鎖定醫療、工業電腦等中小型隱型冠軍。

佳世達指出，日前與明泰 (3380-TW) 策略聯盟合作，以 23 億元取得 18.37% 股權，布局物聯網商機，在聯合艦隊版圖增加 5G 網通，結合去年收購的工業電腦友通 (2397-TW)、POS 製造商拍檔，再整合明基智能解決方案，可優化異業結合綜效，擴大出海口。

除解決方案，佳世達強調，優化現有事業，產品組合持續優化提升獲利更是重點，目前高端產品如電競、專業繪圖顯示器、4K 及高階工程投影機，出貨穩健，車載代工也進入營運健康模式。

醫療部分，佳世達指出，南京蘇州明基醫院營運健康；明基透析已經開始量產出貨人工腎臟，以台灣為基地點，未來會打入中國及東南亞市場；另外，看準高階銀髮商機，明基聽力旗下虹韻助聽器營收去年成長 20%，將會持續布建門市通路，衝刺中國及東南亞市場。

佳世達去年第 4 季合併營收 371.2 億元，毛利率 12%，營業利益 9.04 億元，歸屬於母公司業主淨利 14.17 億元，每股純益 0.72 元；去年合併營收 1368.6 億元，毛利率 11.9%，營業利益 34 億元，歸屬於母公司業主淨利 52.9 億元，每股純益 2.69 元；董事會通過擬配發現金股利 1.35 元