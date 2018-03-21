敦南去年EPS 1.8元 擬配息1.6元 今年致力營收獲利更上層樓

敦南 (5305) 今日召開董事會通過去年度合併財報，去年全年營收較前一年成長 10%，全年平均毛利率 28%，較前年度增加 1 個百分點，營業淨利年增 27%，全年每股稅後盈餘達 1.8 元，決議每股配發 1.6 元股息。敦南指出，第四季雖受美國新稅制影響，造成達爾科技帳上遞延所得稅資產抵稅金額減少，必須一次性支付稅負差額，按持有達爾科技股份比例，公司需認列 1.8 億元業外虧損，但因本業營運表現優異，較前一年度仍有 28% 成長。



敦南進一步說明，美國新稅制造成的影響實屬非戰之罪，且降稅對達爾未來獲利也應是項利多，因此董事會決議通過 88.8% 高配息率，即每股配發 1.6 元，回饋長期支持公司的股東。



敦南四大部門去年除 6 吋晶圓產品外，其餘三大產品在營收及獲利上皆達到年度訂下獲利成長優於營收的優質成長目標。敦南表示，其中表現最好的是系統模組產品，營收較 2016 年增加 19%，獲利更是攀升近 18 倍。



展望 2018 年，敦南表示，晶圓及原物料上漲帶動的成本墊高，加上匯率波動以及稅率提高等，都讓今年要面對的挑戰增加不少。但公司強調，2018 年在全球半導體產業預計成長 5 至 8% 成長下，公司將努力朝達營收及獲利能再更上一層樓的年度目標。



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