〈財政部立院備詢〉當沖降稅初審通過 再延3年8個月至2021年底

立法院財委會今 (9) 日審查通過證交稅法修正草案，財政部提出當沖降稅延長 3 年，多名立委分別提出延長 5 年以及常態化等不同意見，在協商過後，初審通過決定延長 3 年 8 個月至 2021 年 12 月 31 日，並納入自營商也可適用。

立法院去 (2017) 年修正通通證交稅條例修正案，從去年 4 月 28 日起，將當沖交易證交稅稅率，從原本的千分之 3 降為千分之 1.5，實施期間為一年，至今年 4 月 27 日止，行政院提案再延長 3 年。

立法院財委會今日審議「證券交易稅條例第二條之二條文修正草案」，包含行政院在內一共有 5 大版本，其中主要差異在延長年限，有立委建議建議延長 5 年，或至 2020 年 12 月底、2023 年底，或直接改為常態實施。

在朝野立委協商之後，最後折衷審議通過，再延長當沖降稅減半優惠至 2021 年 12 月 31 日，納入自營商也可適用。財政部表示，希望後續能加速完成二、三讀，順利接軌延長優惠。

觀察降稅前、後成效，集中市場現股當沖占比從 9% 提高至 21%；櫃買市場現股當沖占比從 16% 提高至 30%；現股當沖日均成交量從 104 億元提高至 355 億元；當沖日均證交稅稅收則從 0.31 億元提高至 0.54 億元。