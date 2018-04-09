貿易戰交手 美股多頭哀嚎 等著超級財報救價 

美國科技股上周下半周劇烈震盪，科技業受到美中貿易戰情勢緊張的衝擊而大跌，美股多頭重新關注基本面，寄望美國大型銀行股本周啟動的超級財報周可以力挽頹勢。

本周財報公布對美股走勢將至關重要，尤其是周四和周五密集公布財報的貝萊德（BLK-US）、富國銀行（WFC-US）、花旗（C-US）及摩根大通（JPM-US）。

CFRA 投資策略師 Lindsey Bell 表示，美股重新關注基本面對於許多投資者來說是個佳音，尤其去年 12 月企業減稅案通過後，市場格外期待季報帶來利多消息。

瑞穗證券首席經濟學家 Steven Ricchiuto 出具報告指出，只要經濟能持續適度成長，企業獲利就會跟著成長，而股市通常也就會免於轉為熊市

而市場對於企業獲利的預期仍然很高，FactSet 分析師 John Butters 統計，今年第 1 季期間，標準普爾 500 指數成分股中有 52 家企業發布獲利預警，遠於於近 5 年的平均家數 80 家；另有 53 家企業發布正向展望，則高於近 5 年平均家數 28 家。

本周還須注意的經濟數據，包括周二將公布 3 月生產者價格指數和周三的消費者價格指數；此外美國聯準會也將在周三公布前次 FOMC（聯邦公開市場委員會）升息 1 碼的會議紀錄。