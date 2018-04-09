摘要：周日，有消息稱洛克菲勒家族將投資數位貨幣和區塊鏈業務。消息傳出後，比特幣重返 7000 美元上方。在此之前，索羅斯家族也計劃交易數位貨幣，羅斯柴爾德家族已經開始對數位貨幣投資投資。

繼索羅斯和羅斯柴爾德之後，又一個大名鼎鼎的名字要投數位貨幣了。

周日，據專注數位貨幣的媒體 CoinTelegraph 消息，洛克菲勒家族將投資數位貨幣和區塊鏈業務。

CoinTelegraph 稱，洛克菲勒旗下的風險投資基金 Venrock 宣布將同 CoinFund 合作投資數位貨幣以及區塊鏈商業創新領域。

消息傳出後，數位貨幣大漲，其中比特幣重返 7000 美元上方。

在談及比特幣近來的大跌時，Venrock 合夥人 David Pakman 稱，Venrock 和一家數位貨幣集團合作投資，並不是看中某一種數位貨幣在一天、一周、一個月或者一年的行情變化：

我們是非常有耐心的長期投資者。我們感興趣的是未來五年到十年後，市場會發生什麼。

Pakman 在其部落格上提到，數位貨幣和區塊鏈最重要的創新是它們提供了建立可持續的去中心化計算機平台、服務的可能性：

最終，建立一個廣泛應用且無需中心化的信任或控制，並允許用戶自治的平台是可能的。再這樣的情況下，應用商品，如傳遞資訊、社交媒體，和應用基礎設施，如文件保存和操作將越來越像公用事業，而他們也將由參與者自己擁有和管理。對我們中的很多人來說，這是數位貨幣背後的任務。

上周五，260 億美元資產的索羅斯家族基金計劃交易數字資產，負責其全球宏觀交易的基金經理 Adam Fisher 過去幾個月已經獲得交易數位貨幣的內部批准，「但他還沒有下注。」

今年年初還傳出索羅斯旗下對沖基金 Quantum Fund 投資進軍區塊鏈技術電商 Overstock.com 的消息。

去年 7 月，美國證監會簽署的文件表明，為了讓資產更加多元化，羅斯柴爾德家族通過 GBTC（比特幣投資信託）工具購買了價值約 21 萬美元的比特幣。

『新聞來源／華爾街見聞』