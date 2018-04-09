大鱷準備進軍加密貨幣？傳索羅斯、羅斯柴爾德家族有興趣

加密貨幣產業一直吸引投機者及造市者，而最近似乎許多大型投資機構開始表現出濃厚興趣，包括索羅斯 (George Soros)、羅斯柴爾德 (Rothschild) 家族等機構，逐漸將目光轉向比特幣。

據《newsBTC》報導，上周傳出索羅斯基金管理公司，已經內部批准加密貨幣交易。雖然還看不到出手的跡象，但情況很可能會改變。

羅斯柴爾德陣營也見到類似的發展，而這個家族最著名之處，就是他們和其他金融機構的緊密連結。不過羅斯柴爾德家族進入加密貨幣市場傳言已久，最早的謠言始至 2017 年，據傳他們透過 GBTC (比特幣投資信託) 購買。

在兩大家族的聲名下，其他投資機構有望跟進。比特幣價格依然極不穩定，不過似乎大部分利空已經反映完畢。經過去年的瘋漲之後，今年在暴跌後逐漸走穩，在道瓊、標普 500 上周劇烈震盪之後，加密貨幣有望成為一個多元化的選擇。

此外，索羅斯在今年 1 月時，曾表示加密貨幣是泡沫，不過經過 3 個月，比特幣價格已下挫 40%，評價的基準已有所差異。而在近期大跌期間，關於比特幣「泡沫」的討論已有減少趨勢，除了 Kenneth Rogoff 仍堅持比特幣將跌至 100 美元之外，較少「落井下石」的聲音，各國政府強化監管為近期的新聞主流。

比特幣價格 9 日上午重回 7000 美元上方，多數時間在 7100 美元附近震盪，24 小時漲幅約為 3% 左右。