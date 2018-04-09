【大行報告】德銀料香港零售增長持續良好 升莎莎及利福目标價

德銀發表研究報告指，訪港内地旅客增長強健，2月旅客量按年升26.3%至528萬人次，其中内地客佔83.3%，整體而言首兩月表現令人鼓舞。因應失業率低，本地消費亦維持穩健，加上大灣區的建設，都有助增加商業投資及人員流通。

該行稱，首兩個月，零售銷售在貨值上升15.7%，貨量升13.9%，高于市場預期的7%至8%增幅，相信情況會于3月份，甚至第二季持續，雖然下半年的基數較高，但相信在大灣區的帶動下，料香港消費板塊可延續正面勢頭。

德銀偏好莎莎國際(00178-HK)，目标價由4.39升至4.84元，予「買入」評級；另將利福國際(01212-HK)目标價由15元升至16.4元，予「買入」評級。

此外，佐丹奴國際(00709-HK)香港零售僅佔業務18%，但公司首兩月内地及東南亞銷售表現理想。料電視廣播(00511-HK)受惠零售業改善，預計市場廣告開支今年增5%。另德銀亦看好新秀麗(01910-HK)，指其香港市場首季表現明顯勝預期。

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