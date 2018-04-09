【大行報告】瑞信：内險股盈利勢頭正面 財險行業前景仍艱難

瑞信發表報告指，中國太平(00966-HK)、中國太保(02601-HK)及平保(02318-HK)去年新業務價值走勢領先同業，行業整體勢頭在去年下半年有所緩和，壽險股内涵價值營運回報達17%至36%。不過今年上半年受監管環境改變及高基數效應等拖累，新業務價值前景有挑戰，預計下半年随着險企為保障型産品作出更多推廣，增長有望加快。

該行又指，去年壽險股除新華保險(01336-HK)外均錄得20%以上的盈利增長，扭轉2016年的頹勢，相信壽險股盈利前景仍然正面，而財産險方面去年保費增長重拾動力，但盈利仍受額外稅項等因素拖累，行業前景有挑戰，相信由于大型險企具規模效應及定價能力，其綜合成本率可維持健康。

另外，中資保險股近期表現跑輸大市，主要因為市場波動增加，加上儲蓄險銷售持續面對障礙，料短期難看到催化劑出現，但預期到下半年增長將逐步重拾，而質素亦随着更多保障型産品而有所改善，首選平保及太平，看好其經營表現較好及執行能力。至于新華保險估值甚低，提供了短線炒賣機會。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)