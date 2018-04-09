台幣升值、原物料上漲衝擊元太H1毛利率 法人調節股價跌停

元太 (8069-TW) 今年上半年電子書閱讀器展望保守，電子紙筆記本及電子紙貨架標籤上半年出貨將可望持續成長，但受到新台幣升值、原物料價格上漲等因素影響，上半年毛利率約將持平或小幅下滑；三大法人在連假前合計賣超 8072 張，尤以外資賣超 5743 張最多，外資持股鬆動，今 (9) 日股價開低重挫以跌停 40.5 元作收。

元太去年第 4 季合併營收 35.05 億元，季減 26.84%，年增 0.9%，毛利率 42.1%，季減 1.4 個百分點，年增 5.11 個百分點，營業利益 0.4 億元，營益率 1.14%，季減 13.99 個百分點，較去年第 4 季營益率為負 1.37% 改善，稅後淨損 0.5 億元，稅後每股虧損 0.04 元。

元太去年合併營收 152.03 億元，年增 8.5%，毛利率 41.34%，年增 4.78 個百分點，營益率 7.25%，年增 6.82 個百分點，合併稅後純益 20.78 億元，年增 8.9%，每股純益 1.85 元。

董事長柯富仁在日前法說會中指出，上半年受淡季影響，電子書閱讀器展望保守，但是包括電子紙筆記本及電子紙貨架標籤上半年出貨持續成長，電子紙筆記本全年出貨倍數成長；但受第 1 季新台幣升值、原物料價格上漲，加上部分產品組合等因素影響，預期上半年毛利率將持平或小幅下滑。

元太去年每股純益 1.85 元，表現不如市場預期，加上在上半年對電子閱讀器展望保守，法說會後外資調節賣壓加重，清明連假前股價還有 50.6 元，今日則是開低重挫至跌停 40.5 元作收，距前波低點去年 9 月 26 日的 39.55 不遠，在空方氣盛下，破底壓力尚未解除。