匯率變動及改交期影響 聚陽3月合併營收18.54億元 年減12.0%

聚陽 (1477)3 月合併營收為新台幣 18.54 億元，較去年同期減少 12.0%。累積合併營收為 51.31 億元，較去年同期減少 7.2%，公司指出，匯率變動及改交期，對 3 月營收皆有影響。 聚陽公司已決定今年將配發現金股利 6 元，其中盈餘分配的現金股利是 5.1 元、法定盈餘公積、資本公積發放的現金是 0.9 元。以 4 月 3 日的收盤價 136.5 元計算，現金殖利率是 4.39%。



聚陽為全球第五大成衣代工商，2017 年各產品別營收占比為流行服飾 51%、運動服 9%、睡衣 15%、機能性運動服飾 23%、其他 2%，EPS 6.18 元，年減 16%，主要是受到產品平均單價下滑及業外匯損影響所致。



法人觀察，聚陽今年公司營運動能，除了既有客戶包含 GAP、GU 等訂單需求強勁之外，今年也預計新增五位客戶 (包含進軍歐美電商市場)，並提升運動服飾產品比重。該公司今年將持續導入自動化設備，並挑單生產，也規劃提升越南、印尼、中國等廠區的年產能，達 1,420 萬打，預期今年產能量價皆有望提升，將有助於全年營收成長。



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