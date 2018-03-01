〈聚陽2018展望〉布局全球 五大區域設廠 非洲、中美洲今年開始出貨

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平表示，今年的設廠腳步將邁向非洲及中美洲，其中非洲已先行下單給賴索托代工廠，中美洲快則今年第 4 季會開始，慢則明年第一季；在非洲與中美洲廠房開始出貨後，聚陽全球將有五大區域設廠生產，有效提升供貨效率。

周理平表示，公司初步評估非洲的規模跟效果，狀況比預期佳，現在下單量每年暫定約 500 萬美元，接下來每季都會有一定比重在非洲，但比重還是低於 5%，另外也會有投資小組考察，思考是否要自設工廠。

聚陽內部分析，非洲具有兩大優點，包括輸美免關稅及鄰近歐洲，因此成本相對較低，也有利出貨給歐洲客戶。在產品組合部分，聚陽表示，非洲是比較平價的產品，因為距離供應鏈較遠，因此跟東南亞布局方式不同，原來東南亞比較不會接的訂單，將改由非洲生產。

周理平表示，公司確定會進入中美洲，初期先透過代工模式，聚陽之前投資中美洲是在 1999 年，後來在 2007 年退出。周理平表示，中美洲現在是美國客戶快速反應的基地，當地在棉產品供應鏈發展成熟，雖然人工成本高，但是有免關稅有優惠，現在已經鎖定了客戶跟產品，預估快則今年第 4 季會開始，慢則明年第 1 季。

目前聚陽在中國大陸、越南與印尼等地都有設廠，此次加入非洲與中美洲，等於全球 5 個區域都設有生產工廠，將有效大幅提升供貨效率。

至於美國投資，周理平表示，有評估過美國的政策，短期內還不是成衣廠可以進去的時間，雖然美國廠房跟人工不會比較貴，但是還要看自動化程度。

他也強調，東南亞優勢是比較適合流行性產品，可滿足客戶快速反應的需求，且具有原料供應優勢，可將原料跟生產基地放在同一國家，如果需要補單的時候，可以比較快出貨。