美食-KY迎母親節檔期 主題蛋糕業績貢獻可望逾1.2億元

母親節檔期周邊商機龐大，連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (9) 日宣布推出母親節主題蛋糕，預估整體母親節檔期可賣出 32 萬個蛋糕，法人估計，在蛋糕商品持續推陳出新下，美食此檔活動業績約可達 1.2 億元，年增近 10%。

因應市場高度競爭，美食表示，今年甚至祭出全台唯一授權的粉紅豬小妹主題蛋糕，透過品牌授權讓商品更具差異化，美食樂觀預期，母親節主題蛋糕可售出逾 7 萬個，若再加上其他既有商品，全檔期銷售蛋糕數上看 32 萬個。

母親節檔期向來是烘焙業者兵家必爭之地，85ºC 今年規劃出 6 款分別為 6 吋、7 吋、8 吋和 10 吋的母親節蛋糕，並持續與台灣 line 原創貼圖銷售第 1 名的「白爛貓」合作推加價購活動，藉此刺激買氣。

美食至去年底全台共有 430 家店，業績維持穩定成長態勢，雖然展店速度已不快，但美食強調，台灣市場要達飽和至少要 500 家，還是有成長空間，目前多採以肖像和贈品授權方式來強化商品差異化，而去年光是肖像蛋糕銷售，就創造了 1 億元的銷售業績。

另外，美食仍積極在國外拓展市場，至去年底在中國共有 580 家店、美國 38 家店、香港 9 家和澳洲 15 家，尤其高度看好美國市場潛力，第 1 季展店加速，目前在美國總店數近 50 家，是展店主要重心。