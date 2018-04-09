被納入富時指數 沙國為新興市場的未來希望？

沙烏地阿拉伯國家石油公司 Saudi Aramco 暫緩海外 IPO，計劃先在沙烏地阿拉伯證交所 Tadawul 上市，然而投資者仍有其他方式投資沙國，富时全球股票指數將沙烏地阿拉伯列入指數中，沙國的改革已漸漸展現成效，但未來仍須努力加強總體經濟表現，以吸引資本流入。

富时全球股票指數將阿拉伯證交所納入二級新興市場，使全球投資者多一個投資選項，對沙烏地阿拉伯來說也是個好消息，該國尋求多元性的資金來源，希望國內經濟不再單一依賴石油。

Acadian Asset Management 的新興市場策略負責人 Asha Mehta 表示：「被納入富時指數代表著，沙烏地阿拉伯在貿易和運行的角度上，已滿足投資者的標準。有鑒於幾年前沙國的股票市場對海外非常封閉，現在為一個重大發展，該國的份量可以變得很大，有發展成與墨西哥和俄羅斯市場一般程度的潛力。」

由於之前海外資金難以進入沙烏地阿拉伯市場，富時指數為第一個將沙國股市納入的主要指數，對於沙國和追求高殖利率的投資者，都是重要的一項舉動。新興市場分析師 Rachel Ziemba 指出，沙國的下一步為減低投資的限制，以及持續改善國內總體經濟情況，如經濟成長、流動性與未來獲利能力等。

分析師表示，MSCI 新興市場指數，在未來幾個月將對指數組成內容進行變更，目前還不確定會不會加入沙烏地阿拉伯，若成功被納入，將會是市場對該國的另一種認可。

儘管如此，目前仍有諸多原因顯示出，沙烏地阿拉伯要成為投資者的首選目標還有很長的路要走。

專注於市場研究和新興市場分析的 BMI Research 國家風險分析師 Raphaele Auberty 表示：「僅管被納入富時指數和 MSCI 指數，可讓投資者觀感變好，但（沙烏地阿拉伯的資本市場管理局）需要聚集這些正向看法，以吸引企業在本地上市。」