川普稱「希望解決與中國的貿易爭端」 警告市場準備「迎接陣痛」

摘要：周五，川普在電台採訪中表示與中國領導人關係良好，希望能解決貿易爭端。但他隨後發了多條推特抱怨貿易和 WTO 都對美國不公平，建議投資者準備好迎接市場的陣痛。

原文首發於 4 月 6 日 19:38，現補充川普採訪其他言論、推特和美股表現。

周五，路透社報導稱，美國總統川普稱與中國國家主席習近平關係良好，希望能解決貿易爭端。他還表示：

我們已經輸掉了貿易戰，我們現在並沒有在和中國打貿易戰。在與中國的貿易爭端中，是會有一些痛苦的。

看起來川普在緩和事態。但財經媒體 CNBC 隨後援引路透稱，川普是在接受紐約 77 WABC 電台的廣播節目「Bernie & Sid」說出上述一段話，他的態度出現逆轉稱：

我不是說不會有一些小的傷痛，市場已經漲了 40%、42%，（美中貿易摩擦）可能是會令市場下跌一點兒。但當一切結束時，我們會有一個更為強大的國家。所以美國可能是會被打擊到，但你知道嗎？最終我們會因此而變得更強大。

此前，美東周五晨間 7 點左右，川普在推特上稱：「儘管美國施加了鋁關稅，但鋁價跌了 4%。人們很驚訝，但我不驚訝。很多很多錢會重回美國，就業！就業！就業！」

值得注意的是，他又特意轉發了 4 月 4 日的一條舊推文稱：「美國並沒有與中國打貿易戰，那場戰爭早在很多年前就輸掉了。」

美東周五上午 10 點半左右，川普又發了一條措辭更為激烈的推特稱：「美國在 WTO 被很失敗地'代言'了。WTO 對美國不公平！"

川普有關「市場迎接陣痛」的推文發表於美股開盤一小時，看起來打擊到了風險偏好和市場情緒。

周五美股盤初半小時一度跌幅收窄，但開盤一個半小時後，標普 500 大盤和納指均跌超 1%，道指跌超 400 點或 1.6%，刷新日低至 24100.27 點。

過去一周，美中貿易摩擦的緊張程度升級。

美國先是在周三發布了對中國 1300 多種產品徵收關稅的清單建議，中方遂發布反制措施予以回擊，稱將對大豆、汽車等原產於美國 106 項商品加征關稅。全球股市當即「嚇」跌，美國農產品期貨更是遭遇重挫。

隨後，川普又在周四「步步緊逼」，發布聲明稱，考慮在中國不公平的貿易報復，已下令美國貿易辦公室考慮對中國 1000 億美元進口商品徵收附加關稅，但美國仍計劃就貿易與中國進行磋商。中國隨後回應稱，必定採取新的綜合應對措施。

從雙方表態上看，中美「貿易戰」戰火愈演愈烈，但由於美國關稅清單的 60 天窗口期的存在，雙方的「武器」都還停留在表態層面，沒有進入具體實施階段。

然而，貿易爭端的此消彼長也的確開始引發市場擔憂，周五美股開盤前，三大股指期貨普遍下跌，標普 500 指數期貨和道指期貨一度跌超 1%。歐洲股市也在貿易戰的影響下普遍下跌。

在川普此次較為明顯的「示好」表態之後，市場似乎並不買賬：

『新聞來源／華爾街見聞』