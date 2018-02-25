沙烏地阿拉伯「放風」：2019年可能鬆綁石油減產

摘要：沙烏地阿拉伯石油部長 Khalid al-Falih 表示，由於不少石油生產商庫存增加，OPEC 和俄羅斯可能會在明年鬆綁石油減產。此外，他還表示，將在適當的時候公布沙烏地阿拉伯阿美上市的時間和地點。

一個月前，沙烏地阿拉伯剛與其它產油國表示將在 2018 年繼續執行減產協議，最近其高層就放出風聲，表示 2019 年政策可能轉向。

據路透社報導，上周六，沙烏地阿拉伯阿拉伯石油部長 Khalid al-Falih 在印度新德里表示，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯可能將在明年放鬆石油減產。該協議曾讓處於底部的油價得以回暖。

Al-Falih 表示，OPEC 和非 OPEC 成員國致力於帶來穩定，並讓市場達到平衡，但下一步可能是放鬆生產限制，估計將在 2019 年的某個時候發生。

在減產協議中，OPEC 國家每天承諾減產約 120 萬桶，並將該協議將持續到 2018 年底。

隨著減產協議得到執行，全球原油生產商的庫存也進一步增加，全球生產商的下一步將是逐步減少庫存。Al-Falih 表示，參與限制供應的國家目前正在研究原油重新平衡將帶來的後果，並制定下一步對策。

儘管參與減產的國家正在考慮如何在未來幾年擴大其合作關係，但維持限產正變得越來越有難度。

一方面，在傳統的產油國中，俄羅斯的石油公司急於推進新項目，已敦促迅速結束限產措施。而伊拉克、伊朗和利比亞等 OPEC 成員國，在戰爭和制裁後「虧」了好多年之後，也渴望擴大產能。

另一方面，據美國能源部的預測，2019 年美國油企的產量很可能超過目前世界最大石油輸出國沙烏地阿拉伯阿拉伯和世界最大產油國俄羅斯，問鼎世界最大產油國寶座。

Al-Falih 對此並沒有感到不快，他表示對美國的產量增長持歡迎態度，稱 2018 年需求將保持強勁，市場將能夠消化供應。

較悲觀的分析師們曾預計，石油減產協議可能在 2018 年夏季終止。2017 年石油減產協議能否成功「挺過」2018 年？2019 年產油國之間能否形成一種長效的合作框架，仍有待觀察。

此外，關於沙烏地阿拉伯阿美石油公司（Aramco）的史上最大 IPO，Al-Falih 表示將在適當的時候公布具體的上市時間和地點。沙烏地阿拉伯阿美預計將拿出 5% 左右的股份進行公開發售，市場對於該公司的估值介於 1 兆 - 2 兆美元之間。

『新聞來源／華爾街見聞』