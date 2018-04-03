安永：監管趨嚴 首季A股IPO放緩 滬深募資列全球前5大

安永昨 (2) 日發佈的《全球 IPO 市場調研報告：2018 年第 1 季》顯示，受嚴格監管環境影響，今年首季 A 股首次公開發行 (IPO) 活動明顯放緩，數量為去年同期的 1/4，募集資金同比下降 4 成。惟全球最大的 20 宗 IPO 中，有 3 宗出自大陸市場，並且 A 股 IPO 企業交易規模中值和上市後市值中值，相較於去年均有顯著提高。

報告指出，滬深兩市今年首季 A 股 IPO 共 35 宗，集資 61 億美元。深圳證券交易所交易量滑落至全球第 5，上海證券交易所位列第 7。按募集資金計，上交所排名全球第 3，深交所排行第 5。

不過，首季全球最大的 20 宗 IPO 中仍有 3 宗出自大陸，分別來自金融和消費品行業。此外，滬深兩市 IPO 企業上市後市值中值為 4.41 億美元，較去年同期上升 116%，交易規模中值為 8200 萬美元，年增率 68%。

按交易數計，工業是首季大陸 IPO 最活躍的行業，共有 10 家企業成功上市。另外，截至目前，每一宗於大陸上市的 IPO 都達到許可內最高的 44% 首日回報率。

香港方面，港交所主板與創業板整體上按交易量在今年首季成為全球最繁忙的交易所 (57 宗 IPO)，按募集資金計排行第 4(31 億美元)，從全球來看分別佔比 20% 和 7%。截至目前，今年在港上市的每一宗 IPO 都獲得超額認購。

今年首季香港 IPO 發行強勁，成全球最繁忙的交易所。 (圖：AFP)

香港《文匯報》引述安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽表示，今年首季香港的 IPO 發行強勁，而大陸的 IPO 卻明顯減少，原因在於中國證監會監管趨嚴，大陸 IPO 獲批率降低。

報告提到，中證監發佈《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點若干意見》，顯示國內支持新經濟和資本市場制度方面的改革強於預期，「獨角獸」的入場將進一步提高新經濟在 A 股市場的比重，有可能引發一波新的投資熱情。

此外，香港證券交易所上市制度改革可能會於 6 月啟動，旨在鼓勵科技和生物科技公司、初創公司，以及「同股不同權」的公司進行 IPO 上市，經濟環境對赴港上市有利，預計企業盈利增長將支撐股市。