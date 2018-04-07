未來聯準會三號人物：支持今年升息3~4次 貿易戰將極大破壞美國經濟

摘要：即將出任紐約聯準主席的 John Williams 周五表示，FOMC 預期的平均值顯示，今年將升息 3-4 次，未來兩年進一步升息是合適的，利率將在 2020 年達到約 3.5％。」他還表示，如果貿易戰真的爆發，美國通膨可能飆升，美國經濟將遭到極大破壞。

即將出任紐約聯儲主席的 John Williams 周五表示，聯準會需要逐步提高利率，以保持經濟增長速度超過趨勢。但如果經濟增長失速，或者通膨壓力變得明顯，他會相應地調整升息觀點。

Williams 表示，他預計經濟增長將保持強勁，通膨將最終達到甚至超過聯準會 2％的目標。

他說：「我相信，我們可以繼續在未來兩年內逐步提高利率，同時看到穩健的增長和歷史性的低失業率。」

Williams 表示：「我們近期的預測是，FOMC 預期的平均值顯示，今年將升息 3-4 次，未來兩年進一步升息是合適的。利率將在 2020 年達到約 3.5％。」

他說：「我認為，這是貨幣政策的正確方向。」

聯準會上個月升息 25 基點，至 1.5％至 1.75％。

Williams 表示，貿易戰的結果是雙輸。目前，在貿易問題上，宣布的措施比採取的措施更具挑釁意味。他說，他正密切關注貿易相關的進展。如果貿易戰真的爆發，美國通膨可能飆升，美國經濟將遭到極大破壞。

他預測，今年和明年美國的經濟增長率約為 2.5％，高於 1.75％的趨勢增長率。這足以讓失業率在明年從目前 4.1％下降至 3.5％。他預測，通貨膨脹可能會在幾年內升破聯準會 2％的目標。

他說：「目前，經濟增長高於趨勢並不一定構成特別的風險。」

但他表示，聯準會需要繼續提高利率。 「這將使經濟保持平穩，並降低我們陷入經濟過熱、創造造成嚴重後果問題的風險。」

本周，現任舊金山聯準會主席 John Williams 被任命為紐約聯準會下一任主席。紐約聯準主席被視為是聯準會中影響力第三高的職位，僅次於聯準會主席和副主席，將擔任現任聯準會主席鮑威爾的高級副手。

『新聞來源／華爾街見聞』