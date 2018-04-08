〈Q1財報搶先看〉展店速度不減 餐飲業獲利創同期新高可期

各大連鎖餐飲業者今年前 2 月業績維持成長態勢，在持續的展店動能挹注下穩穩賺，法人認為，餐飲業者第 1 季財報創同期新高可期，包括美食 - KY(2723-TW)、瓦城 (2729-TW)、雲品 (2748-TW)、雅茗 - KY(2726-TW)、六角 (2732-TW) 和漢來美食 (1268-TW) 皆可作為留意方向。

六角因併購中國瑞里並持續展店，挹注前 2 月合併營收 5.19 億元，年增幅達 54.9%，表現亮眼，加上餐食品牌在台持續開店，後市成長力不容小覷。

中國瑞里旗下擁有傳統茶飲「黑瀧堂」和果茶「果麥」兩品牌，目前在中國有 1100 多間直營和加盟門市，主要分布在華中地區，今年瑞里將在 3-4 線城市大舉展店，目標年底總店數 1600 間，再加上六角既有的「日出茶太」預計將擴增全球店數 15-20%，六角茶飲據點至年底預計可達 2500 間。

而雅茗 - KY 深耕中國市場，不僅持續開發自有茶飲品牌以區隔市場，更加強與外送平台合作，推升前 2 月合併營收 3.57 億元，年增 14.6%，雅茗「快樂檸檬」、「茶閣里的貓眼石」和「喝嘛」等多品牌策略布局已成形，隨著亞茗與各大加盟商深化合作，可望持續提升在中國手搖飲料的市場占有率。

而積極拓展美國市場的美食成長力也不容小覷，美食前 2 月合併營收年增 14.66% 至 40.26 億元，美食於美國市場年初以來維持快速展店步伐，上半年預在德州和聖地牙哥再開出 2-3 間門市，全年有望淨增至少 15 家店，並藉此提升中央廚房的產能利用率。

在中國，美食積極改裝二代店門市，並陸續有新產品推出，預計今年在中國新增 30-40 家店，屆時在中國的門店數將突破 600 家，而台灣維持約 400 家店的規模。

展望後市，整體來看，各連鎖餐飲集團今年皆已訂出明確的展店計畫，其中，漢來美食將在曼谷開出漢來海港餐廳、國內漢來海港三代店也將登場，而名人坊和漢來上海湯包也將繼續展店；而瓦城預計要再開出 2 個新品牌，且兩岸共要開出 22 家新據點，餐飲業的營運向上可期。