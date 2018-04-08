保護本土汽車製造商 川普試圖更嚴政策對待外國車企

摘要：川普正試圖通過「對進口車推行更嚴格的排放和測試標準」的非關稅壁壘，來增強本土汽車價格競爭力，以彌補在中美貿易摩擦升級後，美國汽車或將遭受的利潤損失。

汽車產業是美國重要的支柱產業，而中美貿易摩擦升級的形勢下，中國加收美國進口整車 25% 的關稅。

由於中國是美國本土汽車企業海外最大單一市場，加稅必然導致美國汽車在中國市場的競爭力下滑，利潤受損。

那麼在中國受損的利潤，美國正試圖從其他方面彌補回來——增加本土非關稅壁壘。

所謂非關稅壁壘，是指一國或地區在限制進口方面採取的除關稅以外的所有措施。

它是相對於關稅而言的；這種措施可以通過國家法律、法令以及各種行政措施的形式來實現。

而此次，川普已經要求環境保護局和包括商業和運輸部門在內的其他幾個機構，採用《清潔空氣法》等法律，對海外進入美國的汽車進行更嚴格的排放標準和測試評估。

這些更嚴格的規定，將會迫使某些外國汽車使用更昂貴的技術來達到標準；或者這些汽車製造商、進口商，不得不為達標而向美國相關部門支付昂貴的費用。

當然，這兩種方式都會提高在美銷售的外國汽車成本，相當於變相增強了美國本土汽車的價格競爭力。

外國汽車廠商對此則抱怨紛紛。

據華爾街日報消息，由大眾汽車、寶馬、戴姆勒和奔馳等公司組成的聯盟 Global Automakers 的發言人 John Bozzella 就在近日表示，此舉將增加消費者的購買價格，並引起其他國家的報復行動。

有報導稱，川普總統已經要求內閣就汽車進口到美國的非關稅壁壘提出意見，這是一個糟糕的主意和保護主義的藉口。

更諷刺的是，美國現在似乎想將這種壁壘合法化，我們要求總統立即重新考慮這一行動。

不過，由於這項舉措仍處於規劃階段，未來仍會面臨很多執行障礙，能否真的通過尚未可知。

『新聞來源／華爾街見聞』