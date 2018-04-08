美媒：川普的貿易戰豪賭或重創美國經濟 並讓他失去總統寶座

摘要：若「威脅性談判策略」未能奏效，美國將面臨與中國展開貿易戰的後果，物價上漲和失業率上升，股市震盪下行壓力巨大，美國強勁經濟勢頭遭破壞。則共和黨或在中期選舉中失利，那麼彼時，川普就是「跛腳總統」，其任期的後半將舉步維艱。

川普正在將美國經濟、自己的任期和共和黨的執政前景壓在一場豪賭上——與中國的貿易戰較量。

他威脅加征高額關稅，以迫使中國自己放慢追趕美國的腳步。

但 CNBC 指出，如果他失敗了，美國將遭受與中國展開貿易戰的後果——美國經濟強勁勢頭將遭破壞；這也會威脅到共和黨在中期選舉中的多數席位，進而使川普第一個任期的後半部分變得步履維艱，因為他不得不時刻小心，以避免彈劾投票。

但不論怎麼看，貿易戰中都沒有贏家，貿易摩擦的升級已經給全球經濟帶來巨大不確定性。

貿易戰若失利 川普或將失去總統寶座

雖然，在貿易摩擦升級前（4 月 2 日）的美國民意調查數據中顯示，川普的支持率超過 50%，超越其前任歐巴馬在同一時期的支持率；但隨著當前形勢的逐步緊張，川普的貿易戰豪賭很可能會重創美國經濟，使他丟掉總統的寶座。

事實上，在川普就任以來，其支持率一直比較低迷，但在 3 月底卻出現了比較明顯的回升趨勢。其中大部分功勞應該歸因於美國經濟的逐步向好。

由於稅改刺激了經濟活動，美國第一季 GDP 增速為 2.9%，相比前值 2.5% 有明顯提速；失業率也保持在相對低位；民眾對未來預期向好。此外，在貿易摩擦升級前，川普一直宣傳，要通過增加貿易壁壘來改變美國的貿易逆差，這也在一定程度上鼓舞了選民的熱情。

但是所有這些，都發生在摩擦升級之前，很多人都沒有預見到中國會對美國此次加征關稅的行為作出強烈回擊，並予以同等報復。

CNBC 最新報導稱，

如果川普在貿易戰中失敗了（機率非常大）：

與中國關稅之爭的影響可能會破壞本可以強大的美國經濟；

威脅到共和黨多數派的中期選舉；

並可能使得川普第一屆任期的後兩年變得令人沮喪，他將艱難地避免受到彈劾。

貿易戰豪賭或重創美國經濟

對川普而言，要想保住總統之位，必須得到足夠的選票。

但在中國打出大豆牌後，美國的中西部農業大州必受影，而這些州卻也恰恰是川普上次大選中的重要票倉。

中國還對美國進口的汽車、飛機等產品的關稅也作出了上調。由於汽車行業是其美國的汽車產業之一，而中國又是全球最大的汽車消費國，若失去中國這個市場，美國汽車行業比受重挫；而航空業也是美國重要貿易領域之一，原本波音（美國）和空客（歐洲）的競爭就日漸激烈，若出口中國時被加收高關稅，波音將在價格方面失去競爭力。

此外，中國還是美國公債的最大持有國，以及從美國原油出口的第二大國。若美國有意繼續將事態升級，中國官方已表示，會毫不猶豫立刻進行大力度的反擊，並且不排除任何選項。所以，大量拋債或者對原油施加高關稅，都會使美國的金融環境遭到重創，甚至威脅到全球經濟的增長。

無論怎麼看，中美貿易戰一旦開火，美國經濟必受打擊；當然，中國經濟同樣會受到影響，增長或被拖慢；那麼全球前兩大經濟體若同時遭受打擊，世界經濟復甦勢頭則會戛然而止。

這也是為什麼，華爾街在得知中美貿易摩擦升級後，顯得如此意外的原因。因為大家都知道，後果是極其嚴重的。

4 月 5 日，內布拉斯加州共和黨參議員本 - 薩斯（Ben Sasse）對川普的貿易舉措持批評態度。他說：

「希望總統只是又在虛張聲勢，但如果他是半認真的，這就太愚蠢了。

他的行為可能會危及美國農業。這是最愚蠢的方法。」

對於美國的選民來說，如果貿易戰帶來的是一個確定美國得益的結果，那他們當然會支持川普；但是現在帶來的卻是巨大的不確定性，包括與他們直接相關的物價上漲和失業率上升的問題。

進口商品的大幅加稅，會給美國國內的物價帶來上行壓力；也會使很多與中國出口相關的行業，面臨大量失業。

CNBC 援引穆迪的馬克贊迪（Mark Zandi）的話稱：

「工資和物價壓力正在增加。更高的關稅只會加劇這些壓力，喪失美國的就業機會。

川普的關稅策略最好以避免實施更高關稅收場，否則，只會使得已處在高位上的風險繼續加劇。」

事實上，川普計劃對 1500 億美元關稅的中國商品進行增稅行為，很大程度上被看做是一種談判策略。

美國國家經濟委員會主任拉里 - 庫德洛（Larry Kudlow）在本周五接受 CNBC 採訪時就表示，之前的種種舉措都是川普的經典談判方式，這種積極的談判策略或可讓中國讓步；但他同時也表示，目前還沒有談判的時間表，關稅實際上可能會生效。

共和黨中期選舉前景堪憂

與以往相同，今年的中期選舉仍在 11 月舉行。通常而言，執政黨在中期選舉中往往失利，會丟掉自己在國會的部分席位。而對今年的中期選舉，美國民主黨志在必得。

不過此前共和黨內認為，川普的支持率同經濟形勢密切相關，如果美國經濟持續保持強勁，那麼共和黨在今年的中期選舉中，依然可能有樂觀的表現。

但是根據昨天最新非農數據顯示，3 月美國非農新增就業人口數為 10.3 萬，遠低於預期的 18.5 萬，創六個月以來最低；勞動參與率也有所下降。而之後的幾個月裡，如果中美的增稅清單真的實行，必然會給經濟數據的增長帶來很大的負面影響。

那麼，共和黨會在中期選舉中丟掉一些席位，甚至丟掉參眾兩院多數黨的地位，也並非不可能，那樣的話，川普總統將成為「跛腳總統」。

『新聞來源／華爾街見聞』