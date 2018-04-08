一張圖告訴你 川普已經失去了貿易戰的「天時」

摘要：目前，摩根士丹利發達市場經濟周期指標已經達到 0.39，接近危險值 0.5。在「全球經濟同步增長」放緩的背景下，這場貿易戰似乎不太合適宜。

2017 年全球經濟風調雨順，暖意融融。從世界範圍看，全球主要經濟體經歷了十年來首次「全球同步增長」。從美國國內來看，美國見證了歷史性牛市，九成企業獲得了正收益，價格和估值水平達到了歷史高位。值此經濟上行之際，川普入主白宮，面對形勢一片大好。

然而，作戰講究天時地利人和，川普這時發動貿易戰，切入的時間似乎不合時宜。

目前，摩根士丹利發達市場經濟周期指標已經達到 0.39，接近危險值 0.5。從過去 30 年的歷史來看，每當該指標接近或超過 0.5 時，都會發生歷史性的股災，1989 年、2001 年和 2007 年莫不如此。如今經過 9 年的攀升，該指標已經接近危險區域。

在這個背景下，如果貿易戰繼續發酵，美國經濟很有可能深陷不利境地，再次跌入深淵。

（圖片來源於 ZeroHedge）

究其原因，從美國國內看，寬鬆的貨幣環境已經不復存在，鮑威爾於今日明確表示「持續、穩定的升息是必要的」。

更重要的是，據彭博社報導，中美貿易戰將拖累「全球經濟同步增長」，「政治風險」也有可能隨之降臨。事實上，全球經濟已經放緩了復甦的腳步。華爾街見聞稍早提及，2018 年美、中、日三國的開局不利，第第一季的經濟數據均顯著不及預期。

『新聞來源／華爾街見聞』