電商人才成新寵兒 貿協首推跨境電商實戰營

隨數位經濟時代崛起，電商人才成為就業市場的新寵兒，加上近年來跨境電商盛行，更讓許多企業開始尋覓相關人才。外貿協會表示，台灣經貿網首度舉辦「跨境電商實戰營」，超過 20 所大專院校、664 位師生參與，學習如何提升內容品質及數據分析，並協助在校學子與職場接軌，學習數位思維，強化職場競爭力。

台灣經貿網首度舉辦「跨境電商實戰營」，於台北、台中及台南三地共超過 20 所大專院校、664 位師生參與專業講師分享 B2B 平台運用與國際詢單、訂單轉化的關鍵秘訣。

隨著數位經濟時代崛起，電商人才已是就業市場的新寵兒。貿協指出，課程後各隊伍將產學合作，不僅協助企業找尋最合適的實習生，也讓學生於台灣經貿網上實作，像是網站營運數據儀表板，匯聚並分析台灣經貿網每日 8.5 萬訪次數據，透過學習數據分析可以了解買主來源國及偏好，作出因應措施，以提高商品瀏覽量帶動海外商機。

跨境電商實戰營吸引包含國立政治大學、中山大學、暨南大學等超過 20 所學校熱列參與。貿協表示，培訓課程開設除了實戰營之外，每月也會定期開設台灣經貿網教育訓練、電商行銷課程，以及今年成為 Facebook 「Made by Taiwan」品牌推廣計畫培訓夥伴，即將開設一系列數位行銷課程，協助台灣企業及學生培養優秀數位行銷人才。

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