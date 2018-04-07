高盛：反擊美國 中國還有兩張王牌

摘要：在美國擬將增稅規模擴大至 1500 億美元後，高盛認為，中國手中仍然握有兩張反擊王牌：貶值人民幣和限制美國公司在服務業的進口。雖然風險持續增大，但高盛保持對美基本經濟預期，聯準會會繼續每季升息。

中美貿易摩擦進入 2.0 時代。在中國給出強力反制措施後，4 月 5 日，美國又威脅，要將對中國進口商品的關稅範圍擴大至 1500 億美元規模。

隨後，中國商務部、外交部等部門 6 日迅速做出回應稱，如果美方不顧中方和國際社會反對，堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑。中方將奉陪到底。中方做好了應對美方進一步採取升級行動的準備，並已經擬定十分具體的反制措施。

中國商務部發言人高峰在答記者問時表示：

中方已經做好充分準備，如果美方公布新增 1000 億的徵稅產品清單，我們將毫不猶豫立刻進行大力度的反擊。我們不排除任何選項。

那麼，「大豆 + 飛機」的王牌後，中國是否還有其他手段反擊美國？

答案是：當然有。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在接受 CNBC 採訪時表示，隨著貿易摩擦的升級，中國或可使用手中另外兩張王牌來回擊美國：壓低本國貨幣或限制美國服務業進口。

貨幣貶值可以抵消一部分美國加收的關稅影響；而限制美國服務業公司的進口，則會使美國對中國在服務出口順差項上收入減少。

2017 年在美國對中國的 560 億美元服務業出口總額中，美國獲得了 380 億美元的貿易順差。

除了以上兩點，中國還是美國公債的最大持有國，也是美國第二大原油買家。

若中國選擇拋售美國公債，會導致美國金融市場劇烈震動，引起連鎖恐慌，衝擊到整個美國經濟。

而中國若對原油施加的任何關稅舉措，都可能對美國原油的供需平衡造成重大影響，進而影響美國油價，並波及全球石油價格。

毫無疑問，若關稅被正式施行，則必然會傷害到美國部分行業的發展。

儘管如此，高盛的經濟學家卻仍然認為，貿易爭鬥的升級尚未使他改變經濟預期。

CNBC 援引 Jan Hatzius 的話表示：

我確實認為過去幾周風險有所增加，但我們並不意外中國會對 500 億美元規模的關稅進行報復；這也是一個明確的信號，也意味著更大的風險。

但這還不足以改變我們對經濟增長的基本預測，美國經濟正以高於趨勢水平的速度增長，而聯準會將繼續每季度升息一次。

『新聞來源／華爾街見聞』