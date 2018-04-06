電視購物與電商積極轉型找部落客、網紅直播主加持

▲富邦媒指出，公司現有 16 名購物專家，為進一步推升成長動能，今年擬擴大購物專家陣容，也歡迎 Youtuber、網紅及直播主加入。（圖／富邦媒提供） ▲富邦媒指出，公司現有 16 名購物專家，為進一步推升成長動能，今年擬擴大購物專家陣容，也歡迎 Youtuber、網紅及直播主加入。（圖／富邦媒提供）

隨著購物型態轉變及新興銷售形式崛起，電視與電商購物業者積極轉型，有的擴大招募購物專家，有的號召 Youtuber、網紅直播主加入。momo 富邦媒旗下電視購物宣布，即日起舉辦購物專家年度甄選活動，祭出優渥的待遇條件，希望業務奇才來報名。而 Yahoo 奇摩春季女神節活動也與部落客合作，希望請出高人氣的部落客吸引客群來創造檔期業績。

近年網路購物加上影音、直播平台的興起，電視購物積極以新型態拓展市場，除了開發獨特性商品、多通路跨螢整合、結合社群 / 直播開創娛樂購物模式等，更將打造全新形象。富邦媒表示，電視購物市場年規模逾 200 億元，面對消費型態的快速變化，近年嘗試更多元化的節目呈現方式，如號召明星藝人、網紅與購物專家 PK 銷售，也帶動旗下電視購物業績呈雙位數成長。

富邦媒指出，公司現有 16 名購物專家，為進一步推升成長動能，今年擬擴大購物專家陣容，對於近年許多銷售型 Youtuber、網紅及直播主竄起，也歡迎相關人才加入，透過書面初選、網路人氣票選、網路直播以及攝影棚最終總決選，遴選出最具銷售潛力及個人魅力的購物專家。即日起至 5 月 1 日接受報名，性別、年齡、學歷條件皆不拘，凡具備 2 年以上業務經驗即可報名。

看準網紅、部落客的影響力，Yahoo 奇摩聯合購物中心、超級商城也攜手推出女神節，特別的是這次與風格部落客合作，請出人氣風格部落客分享如何利用時尚小物讓自己變得更美更吸引人，並分享這一季的春夏時尚重點在於「自然輕盈」與「粉嫩」，像是溫暖系花卉、植物等造型服飾。

相關活動不但會推出各式符合女神 Look 的時尚商品，還有許多 App 限定活動，就是要讓消費者跟著人氣部落客的腳步裝扮自己，而主辦單位也能掌握春季購物商機。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』