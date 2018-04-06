擎天軟件(01297-HK)夥華為雲推廣低碳生態產品

中國擎天軟件(01297-HK)公布，與華為雲聯手在全國推廣低碳生態產品，推動低碳城市建設。

該公司稱，未來將攜手華為雲，進一步深化利用大數據、雲計算、物聯網等技術，建立智慧型氣候治理體系，協助政府科學地管控碳排放增長。另一方面，雙方將合作打造擎天綠色低碳工業雲，為企業和機構賦能，提升節能減碳的效益。同時，借助互聯網模式，深化拓展「低碳+」，助力政府和全社會共建生態文明，共享綠色未來。

集團旗下的低碳生態產品，包括數字生態城市綜合解決方案及綠色低碳交通解決方案，已經率先正式在華為雲上線。其中，數字生態城市綜合解決方案是運用雲計算、物聯網、大數據等技術充分整合空間、資源、環境、

產業節能及減排等要素，建立資源環境監測預警數據庫和信息共享平台。透過監測分析、考核監管、預測預警，此產品將服務政府、企業及公眾，實現數字生態城市建設管理，推動互聯網+綠色生態的深度融合。

董事會相信，與華為雲的合作，將能有效推動該集團的低碳生態產品在全國推廣，迅速搶佔高速增長的低碳生態軟件市場，鞏固在有關範疇的領先地位，為業務發展注入更大的增長動力。

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