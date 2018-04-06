媒體：要求中國放開市場 歐盟或很快聯手川普打貿易戰

摘要：美媒援引歐盟委員會發言人講話稱：「在需要中國加大改革和市場開放方面，歐盟和美國有完全一樣的擔憂。」歐盟「也將仔細調查向 WTO 起訴的可能性。」

美國政治媒體 Politico 認為，針對中國竊取知識產權和強制技術轉讓等任意的貿易行為，歐洲可能很快加入川普的貿易戰陣營。

當地時間 5 日本周三的 Politico 報導稱，一位歐盟委員會發言人表示：「在需要中國加大改革和市場開放方面，歐盟和美國有完全一樣的擔憂。」歐盟「也將仔細調查向 WTO 起訴的可能性。」



不過華爾街見聞注意到，此前新華社報導提到，當地時間 4 日，一位歐盟委員會發言人稱，歐盟注意到美國公布了依據「301 調查」擬加征關稅的中國商品建議清單，反對任何有違 WTO 規則的貿易措施。

該發言人在回答新華社記者提問時表示，歐盟自美國去年 8 月啟動「301 調查」以來一直緊密跟蹤調查進展。在美國公布所有細節後，歐盟將會展開進一步分析調查。他還表示，歐盟將對已採取的貿易措施是否符合 WTO 規定展開進一步研究。

北京時間 4 日一早，美國公布根據 301 調查結果對中國商品加征 25% 關稅的清單，覆蓋 1333 個出口項目，涉及年度進口額 500 億美元。當天下午中國就公布，決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項價值 500 億美元的商品加征 25% 的關稅。



華爾街見聞 3 月末主編精選文章《美國對華 301: 中國想從哪裡崛起就「打」哪裡》指出，事到如今事情已經很清楚，美國已經撕下了鋼鋁貿易戰的面具。在美國公布的 301 調查報告中已經清楚地列明，美國想「免費占」中國的汽車製造和能源汽車等市場，同時要在航空、資訊科技等領域對中國「嚴防死守」。白宮貿易顧問納瓦羅已經直接了當地說，對中國的關稅聚焦於「中國製造 2025」行業。

華爾街見聞另一主編精選文章《這個人出馬協調歐日，美國貿易戰直指中國》曾提到，就在川普今年 3 月 9 日宣布對進口鋼鋁徵收保護性關稅後不久，美媒消息稱，3 月 11 日，當年搞垮日本的美國貿易代表萊特希澤赴歐洲與歐盟和日本密商，將用鋼鋁關稅作為契機，讓盟友們聯合起來對付中國。

3 月 13 日華爾街見聞援引媒體消息稱，歐盟以反傾銷為由，正考慮對來自中國的部分鋁箔卷再徵收五年高關稅。在此之前，歐盟已經延長了中國不鏽鋼無縫鋼管的反傾銷稅徵收時間。

16 日，華爾街見聞援引德國媒體消息稱，美國向歐盟開出豁免鋼鋁關稅的條件，包括歐盟對美出口鋼鐵維持在 2017 年水平，以及歐盟承諾對中國「鋼鐵傾銷」採取措施，並同美方在更多貿易議題上開展合作。

不過華爾街見聞此後文章提到，在鋼鋁關稅談判過程中，美國沒怎麼出聲，德國和歐盟卻頻頻發出極其鷹派的「回應」。表面上看來，強硬姿態只是為了爭取更加有利條件的手段。但德國真的會忘記歷史上被美國貿易政策狠狠「搞過」兩次的慘痛經歷麼？ 文章分析稱，實際上，歐盟和中國在很大程度上已經形成了「唇亡齒寒」的關係。（更多分析，詳見《美國聯合歐盟遏制中國？德國的歐洲怕的是「唇亡齒寒」》）

『新聞來源／華爾街見聞』