台開去年EPS 0.63元 5年內在台投資新事業60億元

台開 (2841-TW) 公布去年全年財報，稅後純益 4.75 億元，年增 91%，每股純益為 0.63 元，台開規劃將在台執行重大投資案，董事長邱復生表示，未來將發展智慧城市、數位娛樂，預防醫療三大新事業， 對三大新事業未來 5 年投資金額將達 60 億元。

為投資未來新事業，台開預計 6 月 22 日股東會中，將討論執行私募的現金增資案。

台開在花蓮、竹北新埔等地開發案，預計今 (2018) 年開賣部分包括花蓮的日出山莊、天空之城，竹北新埔養生宅等，初估總銷金額 250-300 億元，均為預售案。

另外，台開主管指出，該集團以 4D 理念打造花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」設施，計劃今年年中之後分階段運營，包括占地 1 萬多坪的影城、劇院、AR、VR 等全台灣最大的室內數位樂園。

台開在花蓮的相關產業二用地也已取得旅館與商店街建照，將全力搶蓋「樂多坊」(Fun House) 系列旅館，預鑄鋼構的樂多坊旅館總計有 183 間客房與 188 個單位貨櫃商店街，總面積近 5000 坪，均以運動、音樂、表演、eSports 電競遊戲為主題，成為花蓮新型態住宿休閒娛樂中心。

台開在花蓮玉里鎮也將重新規劃改建 46 間客房的樂多坊旅館，總樓地板面積近 700 坪。