大豆牌打完了，中國還藏着真正的「核武器」

摘要：在中國發布對美國的關稅反制措施中，此前一直被認為能最有利反擊美國的大豆赫然在列，但分析師認為，其實中國還未亮出真正的反擊「核武器」——美國公債。

在中國發布對美國的關稅反制措施中，此前一直被認為能最有利反擊美國的大豆赫然在列，但分析師指出，其實中國還未亮出真正的反擊「核武器」——美國公債。

截止 2 月底，中國的外匯存底約為 3.13 兆美元，其中近三分之一為美國公債。三月美國財政部公布的數據顯示，今年 1 月中國持有的美國公債環比下降 167 億美元，降至 1.1682 兆美元，雖然持倉規模創去年 7 月以來新低，但目前中國仍然是美國最大海外債主。

此前，耶魯大學經濟學家、摩根士丹利前亞洲區總裁 Stephen Roach 在接受彭博社採訪時表示，若美國在貿易問題上對中國過度施壓，那麼出售美國公債將是中國的最後防線，

「中國方面很清楚他們有這個選項，如果美國明顯威脅損害其經濟和成長前景，中國就會認為這是場主動的經濟戰，並將作出類似的回應。」

路透引援 Thornburg Investment Management 的投資組合經理 Jeff Klingelhofer 稱，

「如果他們想去扣下核彈開關，如果他們要拋售美債，這將會對美國貨幣市場產生直接和暫時的影響。」

華爾街見聞在主編精選文章《大特寫 | 拋售美債！中國在這場貿易戰中最鋒利的武器？》中提到，在今年 1 月發生的「中國拋售美債的演習事件」就曾導致當日美元、美債遭到猛烈拋售，十年期美債殖利率也一度飆漲至約 2.6%，創下十個月新高。

雖然中國官方隨後回應稱「中國減緩或暫停增持美債」可能引用了錯誤的資訊來源，但花旗銀行策略分析師 Steve Englander 評論認為，如果中國採取行動，可能會導致人們開始質疑當前牛市的可持續性。中國未來或將面臨其他國家對此舉導致他們貨幣升值、債券殖利率走高、股市下跌的質問。

4 月 3 日，美國發布對中國產品徵收關稅的清單建議，該清單涉及航空航天、資訊和通信技術、機器人和機械等行業，包含大約 1300 個獨立關稅項目，總規模大約為 500 億美元。

隨後，中國強力反擊，決定對原產於美國的大豆、玉米、小麥、牛肉、汽車、飛機和部分化工品等 106 項商品加征 25% 的關稅，中國加征關稅的商品金額同樣約為 500 億美元。中美貿易戰戰況也隨之升級。

而在 4 月 4 日下午，國務院新聞辦舉行的吹風會上，被問及中國是否會拋售美國公債時，中國財政部副部長朱光耀回應，中國是國際資本市場負責任的投資者，會對國際資本市場運作規律表示尊重，並將在該原則下進行具體操作。

截止發稿，10 年期美債殖利率上漲 2 個 BP 至 2.812%。

『新聞來源／華爾街見聞』