今日天氣／高溫飆31度午後有雨明轉溼涼低溫探13度

今（ 5 ）日各地天氣與昨（ 4 ）日類似，多是多雲至晴天氣，僅東半部有零星短暫雨機率，部分地區午後也有局部短暫陣雨。明（ 6 ）日起受鋒面通過及冷氣團南下影響，各地降雨機率增，中部以北、東北部低溫將下探 13 、 14 度。

氣象局表示，今日各地天氣大致穩定晴朗，但東部整天仍有不定時零星降雨，午後大台北地區及桃園以南山區，有機會出現熱對流發展帶來的局部短暫陣雨，提醒民眾留意。氣溫部分，中午前後各地高溫可達 27 至 31 度，紫外線指數易達過量級以上，民眾外出活動務必做好防曬補水。

氣象局也說，明起受鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及澎湖、金門、馬祖都將轉有短暫雨或雷雨天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。中部以北、東北部低溫將下探 13 、 14 度。

另，氣象局已於今日清晨針對連江縣、金門縣發布濃霧特報，金門、馬祖濃霧持續發生中，能見度不足 200 公尺；並針對全台 18 縣市發布陸上強風特報，指出因鋒面通過及東北風增強影響，明晨起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有 9 至 11 級強陣風。

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