紐約匯市─中國對500億美元美國產品課徵關稅 美元下跌

美元週三走低，中國說將對逾 100 項美國進口產品課徵關稅，北京這項報復行動使得貿易緊張加劇。

儘管中美貿易爭議為焦點，但投資人仍注意系列經濟數據，包括私人企業新增就業人數，及週五的就業報告。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.1% 至 90.082。

美元小幅下跌至 106.56 日元，紐約週二尾盤報 106.60。

歐元上漲至 1.2288 美元，週二尾盤報 1.2272。英鎊上漲至 1.4074 美元，週二尾盤報 1.057。

中國說，計畫對 106 項，約 500 億美元的美國商品課徵關稅 25%，包括黃豆，飛機與汽車。但中國商務部並未說明何時生效。

週二，川普政府表示將對約 500 億美元的中國產品課徵關稅 25%，除非北京對貿易與投資做出重大讓步。

中國課徵關稅的消息，使得美國股市大幅下跌。

歐元區統計局公布，歐元區 3 月通貨膨脹上升至 1.4%，顯示今年通貨膨脹可能邁向略低於 2% 的央行目標。該數據公布後，歐元上漲並短暫突破 1.2300 美元。

週五，美國將公布 3 月就業報告，有助聯準會 (Fed) 決定貨幣政策方向。

儘管中國對關稅問題迅速做出反應，但中國官員仍強調，不希望發生貿易戰，希望協商解決問題。

經濟數據方面，ADP 公司今日公布，美國私人企業 3 月新增就業 24.1 萬人，略低於預估的 24.6 萬人。

供應管理協會 (ISM) 公布 3 月非製造業指數為 58.8，略低於預估的 59。