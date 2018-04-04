貿易戰升級 全球股市嚇壞了 美國農產品期貨暴跌！

摘要：國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。美豆期貨跌超3%，跌幅隨後擴大至5%。歐股全線下跌，美股飛機、汽車板塊盤前大跌。

4月4日下午，中國發布對美國的關稅反制措施，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。實施日期另行公布。

商務部網站隨後發布公告表示，此次加征關稅措施涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。

美國農產品期貨全線大跌。美國玉米跌3%、大豆跌3.3%、小麥跌1.7%、豆油跌1.8%、豆粕跌2.9%。活牛跌1.2%、瘦肉豬跌5%。美豆期貨跌幅隨後擴大至5%。ICE棉花期貨跌3%左右，現跌3.66%至79.02美分/磅。

美國股指期貨擴大跌幅，納指期貨跌1.6%，標普500指數期貨跌幅自0.7%擴大至1.1%，道指期貨跌1.3%。北京時間4日下午18：18左右，美股期貨跌幅再度擴大，道指期貨、納指期貨跌2.4%，標普500股指期貨跌1.8%。

股市方面，香港恒生指數在消息流出後跌1.7%，收盤跌2.2%，報29518.69點。騰訊控股收跌2.88%。

美股盤前，飛機、汽車板塊大跌。波音跌5%，通用汽車跌超3%，福特跌1.4%。

歐洲股市全線下挫，德國DAX指數直線跳水，下跌1.25%；英國富時100指數下跌近0.5%；歐洲斯托克50指數跌幅擴大超1%。

匯市方面，美元/日元觸及日內低點106.31。美元指數擴大跌幅，現報90.05。

離岸人民幣兌美元跌破6.3，日內跌300點。在岸人民幣兌美元短線跌超百點，最低至6.3046。在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.2999，較上一交易日官方收盤價跌155點，較上一交易日夜盤收盤跌99點。

美國國債收益率走低，10年期下跌3個基點至2.75%。現貨黃金漲幅擴大至0.8%，刷新日高至1343.58美元/盎司。



*本文來自華爾街見聞

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