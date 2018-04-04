美股盤中─貿易戰開打 道瓊大跌逾500點 但隨後縮小跌幅

中國大陸宣布再對 106 項美國商品課徵關稅，加劇了貿易戰擔憂，美國股市週三大幅下跌。道瓊早場一度大跌逾 500 點，但隨後縮小跌幅。

分析師說，市場擔憂貿易戰升高，一旦全面升高，將威脅到全球復甦。

台北時間 23:44

道瓊工業平均指數下跌 169.94 點或 0.71% 至 23863.42。

Nasdaq 指數下跌 15.05 點或 0.21% 至 6926.23。

S&P 500 指數下跌 11.17 點或 0.43% 至 2603.28。

中國商務部說，關稅目標在 500 億美元的美國商品，包括黃豆與汽車。

川普總統提出了進口的中國商品列表，將課徵關稅，應付川普認為的不公平貿易行為。不到一天，中國隨即提出報復措施。

汽車股下跌，波音股價亦下跌逾 3.5%。

避險資產則上漲，黃金期貨上漲 0.6% 至每盎司 1344.80 美元。美國債券價格亦上漲，殖利率下降至 2.76%。

川普今早發布推文指出：「我們不是與中國打貿易戰。許多年前，由代表美國的那些愚蠢無能的人所發動的那場仗敗了。現在我們的貿易赤字一年高達 5000 億美元，還有 3000 億美元智慧財產權遭到侵犯。我們不能讓這種情況持續下去。」

週二，美國股市則大幅上揚，自周一的大幅跌勢中反彈。

經濟數據方面，ADP 公司公布，美國私人企業 3 月新增就業 24.1 萬人，高於預估的 20.5 萬人。