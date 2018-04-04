一周內第四次！川普抨擊亞馬遜停不下來 但亞馬遜收漲

美國總統川普周二在推特上再次發文抨擊電商亞馬遜，稱亞馬遜的快遞業務導致美國郵政花費數十億美元，並轉嫁到納稅人身上：「亞馬遜應該支付這些費用，而不是納稅人。」



推文在美股周二早盤發出後，亞馬遜股價從漲 2% 快速轉跌，一度下跌 1%。但有分析指出，華爾街逐漸對川普點名批評亞馬遜有了「抗體」，美股午盤後亞馬遜股價轉漲。

亞馬遜最終收漲 1.46%，報 1392.05 美元，至 3 月 29 日以來最高。周二下午白宮稱，尚未擬定針對亞馬遜的制裁措施，也沒有不間斷地討論針對亞馬遜的行動。

周一川普發文攻擊亞馬遜之後，該公司股票價格下跌 5.2%，至 1372 美元，創 2 月 9 日以來最低，並陷入技術盤整。自上周三新銳媒體 Axios 傳出川普「痴迷於」追擊亞馬遜的消息之後，該公司股價在此期間累計下跌 8.5%，市值抹去 600 億美元，但年內仍累計上漲 17.3%。

在前幾次推文中，川普稱因為亞馬遜大量的貨運量，美國郵政損失巨大。但很多人認為亞馬遜對於郵政業務的影響是積極的，因為美國郵政近十多年來由於受其他通信手段的衝擊，一直經營慘澹。

上周六川普的推文里稱亞馬遜與美國郵政的關係為「騙局」， 稱美國郵局為亞馬遜遞送的包裹平均將損失 1.50 美元，加起來等於幾十億美元的損失。如果美國郵局增加包裹遞送費用，亞馬遜的運輸成本會每年增加 26 億美元。他還批評《華盛頓郵報》是假新聞，被亞馬遜用作遊說工具。

川普對亞馬遜另一個不滿的地方是，川普認為由於亞馬遜不對大部分第三方賣家收取州和地方稅，導致「成千上萬的零售商」無法生存，無法與亞馬遜抗衡。在四月二日的推文中，川普說，

「只有傻瓜，或者更糟糕的人才會說我們虧損中的郵局在與亞馬遜的合作中掙錢。他們損失巨大，但這一切將會改變。此外，我們全額納稅零售商正在全國各地關閉商店...... 這不是一個公平競爭的環境！」

據美國媒體 CNBC，亞馬遜已經對其直接銷售的產品徵收國家銷售稅，但該公司並未在其少數幾個州之外的第三方平台上收取州銷售稅。而第三方業務約占亞馬遜單位銷售額的一半。

金融部落格 ZeroHedge 認為，短時間內川普並不會放棄對亞馬遜的威脅，因為這個問題的核心是川普對美國經濟持老派觀點，更看重實體與工業而不是電子商務和網路對推動美國經濟轉向服務型經濟的變革性影響。但是為了道德上的辯解，川普把它稱作是一場保護美國小企業主（川普支持大本營的重要組成部分）的運動。

『新聞來源／華爾街見聞』