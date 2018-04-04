美元Libor壽終正寢再進一步：Fed紐約分行首發其替代品

摘要：Fed 紐約分行與財政部金融研究辦公室推出了期待已久的有擔保隔夜融資利率（SOFR）以及其他兩個參考利率，以逐步取代倫敦銀行同業拆借利率（Libor）。首發的 SOFR 定在 1.8%。

4 月 3 日晨間 Fed 紐約分行與財政部金融研究辦公室推出了期待已久的有擔保隔夜融資利率（SOFR）以及其他兩個參考利率，以逐步取代倫敦銀行同業拆借利率（Libor）。

三月 Fed 紐約分行聲明曾表示，將從今年 4 月 3 日起發布三個美國公債的庫藏股參考利率，分別是：有擔保隔夜融資利率（SOFR）、廣義一般擔保利率（BGCR）和三方一般擔保利率（TGCR）。這些數據將在美國東部時間每天早 8 點公布，以反映此前一天的數據。

與 Libor 不同，SOFR 利率基於公債庫藏股市場的隔夜交易而定。周二首發的 SOFR 定在 1.8%，比美國公債庫藏股利率低大約 17 個基點，比聯邦基金有效利率高出 12 個基點。廣義一般擔保利率（BGCR）定為 1.77%，三方一般擔保利率（TGCR）定為 1.77%。

路透社指出，發布利率是聯準會將更多衍生工具從倫敦銀行間同業拆借利率（Libor）轉移出去的多年計劃的第一步。

「穩健」、「可靠」、「流動性大」，正是聯準會打算用 SOFR 取代美元 Libor 的核心邏輯。聯準會主席鮑威爾曾表示，SOFR 是從美國市場深度最大、最有韌性、最穩健的融資市場衍生而出，這幾個特點恰恰對應了 Libor 的不足。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的此前數據顯示，全球有超過 800 兆美元的證券或貸款與 Libor 有聯繫，其中直接與 Libor 掛鈎了 350 兆美元掉期合約和 10 兆美元貸款，成為商業貸款、住房抵押貸款、衍生品合約等金融產品的定價基準。而近期 Libor 不斷攀升，Libor-OIS 利差不斷走闊，顯示出短期美元融資環境緊張仍在持續，並對美國市場帶來負面影響。

衡量銀行間借貸成本的重要指標－－3 個月美元 Libor 周二已從 2.3118% 漲至 2.3208%，創 2008 年 11 月以來新高，也為連續第 38 個交易日上漲，創 2005 年 11 月以來最長連續上漲紀錄。而 SOFR 從設計角度將低於 Libor 的利率，SOFR 的成功推廣與採用，可能會有效降低美元融資成本。

金融部落格 Zerohedge 指出，擺脫 Libor 的過程將是漸進的並複雜的，基於新利率的衍生品產生流動性需要時間，而將現有的與 Libor 掛鈎的金融產品轉變為與 SOFR 掛鈎則需要更長時間。由於 SOFR 只是隔夜利率，美元 Libor 卻有隔夜、一周、1/2/3/6 個月和一年等多種發布標準，所以最實際的問題就是，SOFR 還沒有形成像 Libor 那樣有一個月或三個月的定期貸款市場，可能永遠也不會有。

路透社報導，芝加哥商品交易所（CME）將在 5 月 7 日推出基於 SOFR 的期貨交易，而主要交易商將在今年內開展基於 SOFR 的掉期交易。

此外，與 Libor 相比，基於隔夜市場的 SOFR 利率波動性將增加，投資者也需要適應庫藏股市場日常的波動性。

『新聞來源／華爾街見聞』