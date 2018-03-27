克里夫蘭Fed總裁：貿易戰有風險 但沒動搖對經濟前景樂觀

美國克里夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 週一表示，最近中美貿易嫌隙並沒有動搖她對美國經濟前景的樂觀看法。

Mester 為 2018 年 Fed 利率委員會投票成員，且支持升息。

Mester 在普林斯頓大學演說時表示，「我正密切關注貿易發展，雖然我認為那對預期有風險，但現階段這事情沒有讓我改變對整體經濟前景的看法。」

川普團隊已對鋼鐵和鋁徵收進口關稅，近來又宣布計畫對中國價值 600 億美元的進口商品徵收關稅。她表示，貿易帶來的不確定性或許沒那麼快獲得解決。

整體而言，Mester 支持「今年和明年」進一步且逐步的升息。「我們想給通膨時間，好讓它返回目標，這不表示陡峭的變化。」

Mester 認為，勞動市場有多緊繃這很難判定，她將失業率的中性利率下修 1/4 個百分點至 4.5%，部分原因是工資和物價通膨仍然溫和。

Fed 上週調升利率 1/4 個百分點至介於 1.5% 至 1.75% 區間，為 2015 年 12 月以來第六次升息，官員規劃了一連串緩慢但穩定的升息計畫，至 2020 年時將聯邦資金利率調升至 3.4%。

Mester 預期今年和明年成長率為 2.5%。

「今年看來是經濟良好的一年，貨幣政策小組的任務就是要校準政策，使其符合健康經濟，以維持經濟擴張。」

她表示，川普稅減和聯邦支出增加，這些預計會提振未來幾年的成長 0.5 個百分點，且這個影響可能還有上行的可能性，可能會更大。

她預期，「未來幾個月後」可以看到家庭對稅制變動有更好的回應。