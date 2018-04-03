【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

受美股暴跌衝擊，台股開低震盪，所幸半年線有撐！

今天台股受到美股昨日暴跌的影響，早盤開低，直接回測半年線支撐，但十二點過後，跌幅漸為受斂，10800 整數心理關卡失而復得，昨日失守十日線、及季線支撐，而今日回測半年線，所幸守住，終場以下跌 66 點作收，收了一根帶下影線的小黑 K，而今日震幅有 62 點之多，而目前五日線與季線呈現死亡交叉格局，上檔有五日線、十日線、月線、季線的壓力，而下檔有半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1157 億，較上週明顯萎縮，顯示投資人信心依然站在觀望角度；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現跌多於漲，其中電腦設備類股跌幅最重，達 1%，其他電子、食品也下跌約 1%，半導體、電子零組件、橡膠、油電燃氣、其他類、電子通路、光電、通信網路、玻陶、金融、鋼鐵、資訊服務、塑膠、觀光、水泥、汽車、化學、航運、造紙等也均收黑。

至於逆勢上漲類股則以電器電纜最強勁，大漲逾 1.6%，電機機械、生醫、貿易百貨、化學生醫、紡纖、建材營造等也均收紅。

電子三雄今天看股王大立光表現，儘管遭外資調降目標價到 2800 元，壓抑股價最低來到 3005 元，直逼 3000 元大關，不過低接買盤趁勢進場，午盤過後一度翻紅，終場以平盤作收。而大立光強勢拉尾帶動台積電及鴻海略有反彈，儘管台積電仍下跌 1%，但 K 棒收紅，鴻海雖然今天也一度跌破 87 元，但是終場仍收紅 K 棒。

生技、風電及顯卡則是持續見到資金持續湧入，其中，生技類股就有生華科、益得、科妍、商之器、台原藥、慧智、和康生、亞獅康 - KY、保瑞、達爾膚、寶齡富錦等 11 檔漲停，而上櫃生醫類股的成交值也達 64 億元，創下今年 3 月 8 日以來單日最大量。

風力發電概念股也由中鋼構開盤就直接跳空漲停帶動，儘管盤中一度打開，但後續仍順利鎖住，帶動華城、上緯投控、亞力等也跟進漲停，另外包括春雨、台船、大亞、中興電、世紀鋼、新光鋼等漲幅也在 2% 以上。

顯卡族群則有青雲續漲停吸金，撼訊又站上 400 元大關，麗臺尾盤也一度亮燈漲停，映泰、技嘉、微星等也均收紅。