【運達投顧】籌碼/位階是台股走勢與個股操作重點

◆盤勢分析

清明長假前的台股面臨到美股的下跌，美國 4/6 將公佈對中國課稅產品清單，中國昨天提前公佈對 128 項進口美國產品加徵 15% 或 25% 的關稅，包括冷凍豬肉、葡萄酒和多種水果與堅果。以上可以看出中國課徵的商品無關緊要，主要是先做給美國看，但貿易戰後續變化如何？全球都在看，今天我們就線論線以及籌碼的變化對未來的走勢做分析。

1. 近日我們就籌碼針對美元與外資的期貨倉位做為研判台股強弱勢整理的關鍵，我們先就美元的走勢來看貿易戰對美元而言是一大利空，所以美元昨天沒漲仍維持一月中以來的區間盤局目前約在 90 美元附近，就美國聯準會下次開會時間在 5/3 所以 4 月並不會有升息的議題，加上 10 年期公債殖利率昨天下跌來到 2.73 因此沒有美元走強的訊號，這也讓亞洲匯率有偏向升值的空間，這對外資就沒有匯損的壓力也不會將資金匯出亞洲市場，這對台股會有較佳的支撐機會，所以表現在外資的期貨倉位昨天來到 4.9 萬口，之前我們說明外資期貨倉位在四萬口之下代表外資偏空操作，五萬口之上則是偏多操作，以目前的倉位來看外資仍有偏多操作的機會，這對台股維持區間盤局是有利的，因此籌碼面仍會讓台股的資金從高位階往低位階股做移轉，所以四月份的重點仍在選股。

2. 昨天我們在此提示高位階股必須要先避開，由於美國重量級的股票如特斯拉昨天大跌 5% 創波段低點，也讓相關個股如貿聯美琪瑪等出現盤頭跌勢，其他重量級個股如亞馬遜臉書美光蘋果等股價都偏弱勢，所以下週相關個股的風險仍會延續，因此高位階股如：貿聯、美琪瑪、智邦、康普、金山電、創意、合晶、新唐、環球晶、台勝科、譜瑞、亞光、大中、穩懋… 等，仍以空方看待甚至要預防會有從高檔走修正的壓力。

3. 美股昨天大跌在技術面上道瓊破前低後出現下影線，但高科技股都破了半年線，以美股所有指數都破半年線來看似乎有往年線尋求支撐的空間，但這幾天長假期間要留意道瓊可否先守穩前低後有反彈的機會，若是美股各大指數都下探年線那麼台股的半年線是一定會失守的，若美股可以在近日整理後出現反彈那台股就會維持一個比較大的區間盤勢，以亞股來看今天南韓日本中國股市都出現下影線，日韓都守穩年線中國股市來到前低後就維持區間，台股是否破半年線有下探年線的壓力？就位階來看必須看道瓊勢反彈還是再創低點？這一點休假期間將會有答案。

4. 資金的避風港這一個多月都是在生技股，不過很多生技股也已經漲多了所以高檔爆量會是出貨的跡象，四月份的操作在國際股市不穩定的情況下個股受到影響也在所難免，但針對下週的操作策略還是先掌握低檔股尤其擴底完成者會有領先突破盤局走出波段，這一類的個股以補漲型的生技股如：訊映盛弘亞諾法金可浩鼎安克… 等，以及網通相關的個股如統新波若威友訊統振 IET… 等為觀察指標；可留意成交量是否開始放大會是攻擊訊號的開始。

※運達投顧 蕭春源分析師

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