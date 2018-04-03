為減對華貿易逆差 印度找《三個傻瓜》男主角當形象大使

為了解決對華貿易逆差問題，印度打算祭出奇招。

據印度「livemint」新聞網 2 日報導，印度商工部正在鄭重考慮將寶萊塢巨星 Aamir Khan 任命為形象大使，展示印度的服務業，進而促進服務業出口，減少貿易逆差。

選擇 Aamir Khan 當然是看中他在中國民眾中的知名度。從早些年的《三個傻瓜》，到近 2 年大熱的《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》，都在中國創下票房奇跡。這些影片無一例外地傳達了勵志向上的人生態度。

印度政府希望將這種知名度「變現」。「livemint」新聞網援引印度商工部一名匿名官員的話說，Aamir Khan 贏得了無數中國人的心，他能為印度在中國贏得善意，他可以成為印度在中國的品牌推廣大使，展示印度在服務業上的優勢。這名官員說：「印度商工部已將這個提議遞交給外交部，他們正在積極考慮。」

印度《第一郵報》報導，3 月 26 日，在中國商務部部長鐘山和印度商工部長普拉布聯合主持下，兩國在印度舉行了經貿聯合小組第 11 次會議。雙方討論解決貿易不平衡的辦法，並同意制定「中長期路線圖」。

《環球時報》報導，中國對印度出口份額僅占中國對全球出口總額的 2.8%，但印度自中國進口份額卻占印度從全球進口總額的 17%。根據印方公佈的數位，2016 至 2017 年，印度對華貿易赤字為 511 億美元，其中約 2.7 億美元的服務貿易逆差，印度政府稱其是「不可持續的」。

印度之所以選擇服務業出口為突破口，是因為傳統製造業的確很難匹敵「中國製造」的性價比。除了寶萊塢這張名片，印度的軟體行業、外包客服、安保服務等在世界都具有很高聲譽。事實上，印度的工業產值僅占到 GDP 的 26% 左右，服務業早已支撐起整個經濟的半壁江山。

根據印度品牌測評基金會的資料，在 2016 至 2017 年度，印度 GDP 增長的 53.8% 來自服務行業。在 2017 至 2018 年上半年，印度服務業出口增長達 14.6%。