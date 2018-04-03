砸大錢搶科技人才 日時尚購物網站開出上億日元年薪

日本正在加入全球招聘高科技人才的狂潮，這個以適度薪酬和終身就業而聞名的國家，正在和中國、美國展開高科技人才的爭奪戰。

日本經營時尚購物網站 Zozotown 的 Start Today（TYO-JP）公司周一發布徵人啟事，招聘多達 7 位頂尖科技人才，年薪高達 1 億日元（約 94 萬 4000 美元）。

Start Today 公司名稱靈感源自龐克樂團 Gorilla Biscuits 的 Let’sStartToday 歌名，市值約為 8907 億日元（約 84 億美元），此次招聘的是具有人工智慧（AI）、密碼學及機器人領域專長的人才。

在日本，企業開出如此高薪徵才是並非尋常之舉，通常求職者為了獲得職場飯碗而牽就較低工資，即使是收入相對較高的 IT 專業人士也是如此。

根據人才招聘公司 Robert Walters 的說法，在日本高端軟體工程師的年均收入約為 11 萬 3000 美元，在美國則為 25 萬美元。

Robert Walters 科技招聘人才主管 Tomokazu Betzold 表示，日本企業過去從未為徵才開出如此高薪，這是首創之舉，同時這也是非常正面積極的發展。

高科技人才令人稱羨的高薪在中國已經成為常態，大型的新創公司開出的薪酬超過 300 萬美元；在美國，Alphabet 的自動駕駛部門的一名工程師的薪酬超過 1.2 億美元，甚至超過華爾街一些頂級交易員令人眼紅的高薪。