貿易戰火力全開 美國劍指印度用上了川普斥為「災難」的WTO

摘要：美國貿易代表宣布，向 WTO 起訴印度政府對本國出口商品提供補貼，將通過 WTO 等一切可用工具促進公平互惠的貿易。兩周多以前川普說，WTO 就是一場災難，WTO 讓美國幾乎不可能良好發展貿易。

美國的貿易戰火越來越旺，但最近一次利用的卻是被川普斥為「災難」的 WTO。

當地時間 14 日本周三，美國貿易代表萊特希澤宣布，美國已經向世貿組織（WTO）的爭端解決機制起訴，指控印度政府對本國出口商品提供補貼，

「這些出口補貼項目在美國必須競爭的競技場製造了不平等的競爭，傷害了美國勞動者。美國貿易代表將繼續根據美國的貿易協議強力行使美方的權力，通過包括 WTO 在內的一切可用工具促進公平和互惠的貿易，從而繼續對貿易夥伴問責。」

這是川普政府貿易戰勢頭進一步壯大的最新動向。上周，川普剛剛簽署對進口鋼鐵和鋁征保護性關稅的決定。

不過，此次美國貿易代表選擇了川普多次抨擊的 WTO 進行申訴。彭博報導指出，這透露出美國仍然願意利用 WTO 的信號。

去年 3 月，川普政府發布的首份貿易政策年報明確表示，為了解決貿易爭端，必要時將不受制於 WTO 的裁決。

去年 11 月，川普在 Twitter 上炮轟 WTO：「我們在 WTO 輸掉了所有的案子，幾乎所有的案子。WTO 對任何人都有利，就是對我們沒有。他們占美國便宜到了你想象不到的程度。」

一個月後的 WTO 部長級會議上，美國拒絕在最終公報中使用「多邊貿易體制的中心地位」和「支持發展必要性」等字眼，認為 WTO 存在兩大缺陷：一、WTO 體系已經無法維護美國的貿易權益；二、WTO 體系不受美國控制，且透明度存疑。

種種跡象表明，川普可能讓 WTO 面臨有史以來的最大威脅。美國一旦退出 WTO，將成為壓垮 WTO 的最後一根稻草。



就在兩周多以前川普政府醞釀實行鋼鐵關稅時，川普上月 26 日稱，WTO 就是一場災難，WTO 讓美國幾乎不可能良好發展貿易。

事實上，在川普決定啟動鋼鐵和鋁關稅後，美國已經或是主動或是被動地通過 WTO 展開貿易「較量」。

WTO 發言人稱，中國提請 WTO 就美國關稅問題展開辯論，另外 17 個 WTO 成員國也表達了強烈擔憂，包括歐盟、加拿大、土耳其、俄羅斯、澳洲、韓國、日本、墨西哥、印度及巴西等。

就在昨晚，一財網報導援引外媒稱，歐盟官員透露，美方提出的五大豁免鋼鋁關稅標準之一是：是否曾在 WTO 支持過美國提出的反傾銷和反補貼稅調查。

『新聞來源／華爾街見聞』