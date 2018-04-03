永捷跨LED材料 今年EPS挑戰1.5-2元高點 持有信立等每股潛利10元

永捷 (4714) 主要是 PU 合成樹脂的專業製造，雖去年受到原物料漲價影響，營運陷入損平附近，但由於近年積極跨足綠能、先進材料領域，包括優化本業產品組合，並新增高端設備投資，運用既有多元醇設備生產投入多元化的 TPU(熱可塑性聚氨酯)材料、PUR(濕氣硬化膠)開發，且新增 TPU 產線預計於今年投產，法人預估永捷今年可望擺脫營運低潮。且值得一提的是，公司已取得工研院可撓性有機發光二極體顯示器的技術轉移，可結合高分子樹脂的混合材料，未來將可望搶食可撓式 OLED 市場龐大商機。今年除了本業谷底翻揚之外，永捷還持有 14.54% 約 2909 張的信立 (4303)，同時也是上曜(1316) 的最大股東，目前持有上曜 9.55% 股權，約 11287 張，受惠今年信立、上曜等大幅配息，預估可貢獻永捷 1.1 億元，EPS 貢獻度達 1.28 元，若加計本業可望轉盈，法人估今年永捷即使不處分轉投資，EPS 仍可挑戰 1.5～2 元，創 15 年新高。



永捷持有信立等股票列在備供出售的短投部位，隨時都可處分，以目前信立股價來到 212.5 元、上曜股價 22.3 元計算，永捷光是持有信立、上曜 2 檔市值就分別高達 6.2 億元、2.5 億元，合計高達 8.7 億元，超過永捷股本 8.53 億元。



法人評估，若永捷收到現金股利之後，能再進一步處分信立、上曜持股，永捷今年每股獲利或有機會接近 1 個股本，接下來明年就有大配息或大舉減資退還股東現金實力，若如此，大股東覺醒之後，永捷未來有機會複製信立漲升模式，成為信立飆漲之後的下一棒。



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