電視購物拚轉型 富邦媒、東森購物打網紅名模牌

隨著購物型態轉變且新興銷售形式崛起，電視購物業者正積極轉型，富邦媒 (8454-TW) 今 (3) 日宣布，要擴大招募購物專家，號召 Youtuber、網紅直播主加入購物專家行列，而日前東森 (2614-TW) 轉投資東森購物也開始推動電視購物全面升級，展演內容大量啟用伊林模特兒，本季起也將與伊林攜手前進校園，藉此選出電視購物界潛力新星並加以培訓。

富邦媒表示，電視購物市場年規模逾 200 億元，面對消費型態的快速變化，公司近年嘗試更多元化的節目呈現方式，例如舉辦雙 11、雙 12 跨螢直播晚會，號召明星藝人、網紅與購物專家 PK 銷售，或是將節目長度濃縮，於同一時段展演多項商品。

同時，富邦媒甚至結合 FB 等社群平台，規劃主題性和趣味性的系列短片及直播，讓購物專家透過不同平台進行商品銷售，推升 momo 電視購物業績回穩走回成長態勢。

富邦媒目前旗下有 16 名購物專家，為進一步推升成長動能，今年擬擴大購物專家陣容，因此，此次 momo 電視購物即日起舉辦「2018 購物專家年度甄選」活動，除了銷售高手、業務奇才皆可報名，也希望藉此吸引 Youtuber、網紅和直播主加入甄選。

除了富邦媒在電視購物的平台上積極突破，東森購物同樣推動電視購物轉型中，已與伊林娛樂擴大合作，今年全面委由伊林造型顧問為購物專家打造全新形象造型，在展演陣容上，也將大量啟用伊林模特兒，希望吸引年輕族群。

同時，為持續積極培養購物專家，東森本季起將與伊林攜手前進校園，海選出潛力新星並加以培訓。