鴻海小股東想抽中FII難如登天 中籤率僅約萬分之三

鴻海 (2317-TW) 小股東要成為 FII 股東真的很難，除了要親赴中國開戶外，法人推估，由於鴻海等大股東僅釋出 FII 約 15% 股權，再扣除相關保留給員工的股票，還有廣大的中國股民也會加入抽籤，預估小股東如果取得抽籤權，實際中籤率僅約萬分之三。

不過目前對於 FII 到底何時要掛牌上市，現在仍沒有確定消息公布。

鴻海上周發布聲明表示，股東可直接赴中國開立證券帳戶參與申購，或遵循香港法令開立香港證券帳戶，透過香港證券帳戶參與申購。

鴻海表示，為照顧各股東權益，且慎重起見，已委請熟悉兩岸三地法規之「普華商務法律事務所」，就該公司股東如何參與中國 A 股 IPO 申購乙節之相關法規進行研究、評估。

而鴻海也會給予小股東在中國開戶必要的協助。

根據 A 股規定，台灣投資人想開立 A 股證券戶，必須要有台胞證、台灣身分證、中國居住證、中國手機門號及銀行卡等 5 項資料。其中中國居留證，也是一定要由本人申請，至於申請方式，則可向中國公安局申請境外人員住宿登記表代替。中國手機門號也是一樣要由本人申請。

另外，中國銀行卡也是一樣要由本人申請，而且因為每家銀行受理台灣投資人開戶所需要提供的文件不盡相同，因此要看各家銀行規定。