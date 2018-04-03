40年老鳥分析師：沒有贏家的貿易戰 金價上看1400美元

《彭博社》報導，投身市場 40 年的 Sprott U.S. Holdings Inc. CEO Rick Rule 表示，如果全球貿易戰爆發，黃金將在 5 年內飆升至最高水平。

Rule 表示，由於不斷升級的貿易緊張局勢推動投資人擁抱避風港，並且 30 年期的債券牛市即將結束，黃金可能在 2018 年漲到每盎司 1400 美元。在連續 3 季上揚後，周二現貨黃金成交價為 1340 美元，而黃金 ETF 持股量則是近 5 年來最高。

美國總統川普已經下令對鋼鐵和鋁課徵進口關稅，並對中國投資尋求新的限制。中國周一以對美 128 項產品施加徵稅，而美國則預計將在本周發布新的中國產品清單，以便課徵關稅。正如預算赤字增加一樣，貿易戰可能會削弱對美國資產的需求，如果國際買家避開美國債券，美元就容易受到影響。

（圖取自彭博）

Rule 指出，「在我參與黃金市場的 40 年裡，黃金價格最重要的決定因素是國際上對美元的信心，尤其是美國 10 年期國債所代表的美元。」Rule 在 3 月 29 日接受採訪時說，「事實上，美國似乎一定會參與零和貿易戰，已經開始打擊一些國家，這對世界上每個人都不利，不止美國。一個沒有贏家的貿易戰爭當然引起一些關注。」

Rule 表示，美國的聯邦、州和地方債務在資產負債表和權益上，都與儲蓄和經濟投資水平相關，這將導致對美元長期購買力的擔憂，特別是考慮到目前極低的殖利率。他表示，亞洲地區收入和儲蓄的增加可能會導致更多的需求。

中美貿易關係趨冷可能會抑制多頭的熱情。中國周一敦促雙方進行會談，以防止出現更大的損害關係，並重申其立場應通過對話解決爭端。另外，川普在 12 月簽署成為法律的稅務改革將為美國經濟提供更多刺激，也可能遏制對預算赤字的影響。

法國巴黎銀行 2 月底預估黃金今年底將可能會比年初低，預計 2018 年聯準會將升息 4 次；而 IHS Markit 則預計年底金價將下跌至 1200 美元。