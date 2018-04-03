〈日月光新廠動土〉後年Q1完工 全產能滿載年產值逾百億元 可望挹注營運表現

封測龍頭日月光 (2311-TW) 今 (3) 日舉行高雄 K25 廠新廠動土典禮，董事長張虔生致詞時指出，K25 廠將創造高雄市 1800 個以上就業機會，也展現日月光深耕高雄的決心，K25 廠投資總額達 4.16 億美元，約新台幣 125 億元，預計 2020 年第 1 季完工，全產能滿載後，年產值將達百億元，可望挹注集團整體營運表現。

張虔生表示，K25 廠是地下 3 層，地上 9 層的建築物，占地共 1 萬餘坪，新廠打造生態友善環境，並整合智慧製造、智慧工廠等相關應用，結合物聯網、資料分析與智能設備等，同時以高階封測為研發主要工程，打造智能產品、智慧流程、智慧生產目標，可望大幅擴充第二園區研發能量，整合高雄地區研發與科技人才。

張虔生強調，K25 廠預計 2020 年第 1 季將完工，投資金額達 125 億元，滿載時年產值將達百億元以上，可望在高雄創造 1800 個以上工作機會，屆時整體日月光控股的員工人數，將達 6 萬人，而光是高雄廠區的人數，就高達 2.6 萬人。

日月光指出，K25 廠是日月光推動 5 年 6 廠投資計畫之一，將專攻高階 3C、通信、車用、消費性電子、以及繪圖晶片等應用領域。

目前日月光 K21 廠、K22 廠、K23 廠皆已完工進駐，K24 廠預計明年 (2019) 第 1 季完工量產，K26 廠在去年 (2017) 則在 1 月份購入。