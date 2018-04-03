大突破！中石油3.5萬噸汽油運巴哈馬 敲開美洲市場大門

據中國石油網報導，中國石油 (0857-HK)(SNP-US)(601857-CN) 所屬煉化企業生產的汽油首次跨市銷往美洲市場，裝載著廣西石化欽州煉廠生產的 3.5 萬噸 91 號汽油的「MIKONOS 號」3 月 30 日啟航，駛向位於加勒比海的巴哈馬群島。這是中石油大力拓展海外高端高效市場又一重大突破。

亞洲和美洲橫跨太平洋，海上運輸航程一般為 30 天至 40 天，是國際石油貿易最長的航線之一。亞洲至美洲的成品油跨市交易由於交貨路程遠、地區油品品質差異大、買賣計價公式不同，屬於實貨貿易中最為複雜、技術含量最高的貿易之一。

報導指出，中國石油國際事業 (美洲) 有限公司提前進行市場開發和分析，抓住有利時機鎖定跨市價差，並以租船送到的方式將汽油實貨銷售給美洲客戶，中國石油的汽油產品從此打開了美洲市場的大門。

2015 年以來，在國內柴油銷售壓力增大、中國石油所屬煉化企業出口量快速增長的情況下，國際事業美洲公司成品油團隊為集團公司柴油出口積極開拓美洲地區高端市場銷路。

2015 年至今，國際事業美洲公司成品油團隊已將大連石化、遼陽石化、廣西石化等煉廠生產的 84 萬噸柴油，跨市銷售至巴西、烏拉圭、秘魯等美洲 12 個國家和地區。目前，中國石油柴油品牌在拉美地區已具有較高知名度。