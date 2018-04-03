資本動態 | 花旗銀行：禹洲地產(01628-HK) 歷史性重大收併購助力禹洲地產業績高增長

禹洲地產(01628-HK)穩步發展帶來高質量規模增長(18-20年收入保持30%以上的年覆合增速)，最新目標價6.8港元。
花旗認為禹洲地產通過不斷的優質收並購、拓展新城市，為公司下一步發展打下了堅實基礎。在公司規模不斷擴大的過程中，禹洲地產做到了收入及股息率的高增長(年均30%以上覆合增長率)，同時保持高利潤率(毛利率33%以上；凈利潤率14%以上)及可控的負債率(60%-80%)。鑒於近期禹洲地產的歷史性重大收購，花旗預計公司在未來三年合約銷售增長將保持在30%以上，2020年有望達到人民幣1200億元的銷售規模(年覆合增長率40%)。基於行業內較低估值(2018年預期4.5倍PE，7.5%回報率)、公司收入不斷增長以及多樣化補充土地儲備的方式，花旗上調禹洲地產目標價至6.8港元，重申「買入」評級。
2018至2020年合約銷售有望達到40%以上增速；2018年銷售目標600億元(同比增長50%)
隨著在已進入城市(例：蘇州、杭州)不斷深耕及拓展新的城市版圖，禹洲地產已經為下一步發展制定好藍圖，計劃2018年銷售收入達到人民幣600億元（同比增長50%）。2018年禹洲地產計劃推盤貨值為人民幣940億元，有力地支撐公司2018年600億元人民幣的銷售目標。
土地儲備超3,000億元貨值，支撐2020年千億銷售目標
加上近期的重大收購項目(例：1月18日以1,600元人民幣/平米均價收購沿海家園313萬平米資產包)，禹洲地產已經在全國23個城市進行布局，總土地儲備面積達1,500萬平方米。禹洲地產目前土地儲備貨值超3,000億元人民幣，並且公司有望在大灣區進行深度布局，花旗預計至2020年公司有充足的土地儲備以支撐銷售額的持續性高增長。
本文節選自花旗銀行
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)